Piedra Buena se movilizó a cinco meses del femicidio de Jesica Minaglia

“Hace cinco meses, a esta hora, te enviaba sin saber el último WhatsApp, que nunca respondiste. Te extraño amiguita”, escribió ayer Roxana Jessica Rovira, íntima de Jesica Minaglia, la maestra de Cmte. Luis Piedra Buena que fuera asesinada por su ex pareja, Pablo Núñez.

Su declaración consta en el procesamiento de la Dra. Noelia Ursino, la jueza que desde el primer día puso tras las rejas al femicida y tras tenerlo detenido diez días, dictó su prisión preventiva por “femicidio doblemente agravado, por haber sido cometido en perjuicio de la persona con quien ha mantenido una relación de pareja y con alevosía”.

Pablo Núñez sigue preso. Su procesamiento está firme y espera juicio en la Alcaidía de Pico Truncado.

El 14 de abril, Roxana intercambió mensajes con Jesica por la tarde, hasta las 19:22 horas y quedaron en volver a hablar a la noche. A las 23:16 le envió un WhatsApp, contándole que le dolía la cabeza, pero la docente no lo leyó. La respuesta nunca llegó.

Otra de sus amigas, Viviana Alejandra Miranda, también dijo que su último contacto fue cerca de las 19:00 horas y que a las 19:30 vio que compartió una publicación de Facebook.

Las últimas horas de vida las pasó con su madre, Nélida González. Luego hizo algunas compras en el super a pedido de su tía Raquel y fue a su casa. A las 19:30, Pablo Nuñez buscó al hijo de ambos y se fue. El policía dejó al niño de 3 años en casa de sus padres y luego regresó.

Igualmente, “Nely” envió un WhatsApp a su hija a las 20:30. Ella no contestó y le restó importancia, creyó que estaba mirando alguna serie en Netflix. A las 22:30, Pablo Núñez la llamó a su ex suegra. Su coartada fue decir que no le contestaba y que cuando fue a buscar a su hijo, la notó rara.

La Justicia determinó que Pablo Núñez asesinó a Jesica Minaglia entre las 19:30 del 14 de abril y las 08:00 del día siguiente. La mató por la espalda, golpeándola con un “elemento romo-contundente” que nunca pudo ser hallado. Desde entonces está detenido. Hoy se encuentra en la Alcaidía de Pico Truncado.

El policía no pudo superar la separación. Ella decidió terminar con la relación en marzo. Por esa época, la familia Minaglia atravesó otro durísimo momento: el fallecimiento del padre de la familia, Alejandro.

En el Día del Maestro se presentó el libro “Papelitos de Colores”, en homenaje a la docente.

Sus amigas fueron testigo del quiebre en la pareja. “No soy feliz”, le dijo la maestra a su amiga Daiana Roselli, a quien conoció cuando estudiaron juntas el Profesorado de Educación Primaria en la UNPA. Núñez la amenazó en reiteradas oportunidades. “No me hagas cometer locuras”, le dijo una vez. Nadie imaginó que la asesinaría.

El crimen de la maestra fue el primer femicidio en Piedra Buena y el único que se registra en Santa Cruz este año. El pequeño pueblo, que no supera los 10 mil habitantes, la recuerda siempre por su paso por la Escuelita del Río.

Todos los días 15 del mes se la homenajea con alguna actividad y ayer no fue la excepción, ya que hubo un bocinazo que surgió desde el círculo más íntimo de Jesica.

Para respetar el distanciamiento social, nadie bajó de sus autos. La manifestación se inició afuera de la casa de Jesica y recorrió las principales calles de la ciudad.

LA OPINIÓN AUSTRAL SIGUIÓ DÍA A DÍA EL CASO DE JESICA.

“Nos tocó el corazón”

Silvina Comachi recordó con Radio LU12 AM680 a su amiga, con quien compartió la docencia en la Escuelita del Río. Además, Jesica fue maestra de su hija de seis años.

“El caso nos ha tocado muy profundo en el corazón”, se sinceró y dijo: “Sentimos su ausencia en el día a día, nos falta una compañera, una mujer, madre, hija, hermana... una persona muy querida en esta localidad, que sufrió el primer femicidio y conmocionó a todos”.

Los días 15 de cada mes son muy emotivos en el pueblo. Todos recuerdan a la maestra.

La entrevistada llamó también a la reflexión, recordando que son más de 180 los femicidios en lo que va del año en Argentina.

“Hay que tener en cuenta que el 66% de los femicidios fueron cometidos por parejas o ex parejas, lo que habla del vínculo cercano y la importancia de que hoy en día debemos tener un compromiso y responsabilidad de empezar a analizar y reflexionar sobre las distintas prácticas que llevamos, no sólo con nuestras parejas e hijos”, analizó Comachi.

Marcó que es necesario tener presente a Jesica Minaglia “todos los días”.

“Hay mucho amor de todas las personas que nos hemos vinculado de alguna manera con ella, y es la manera más bella de transmitir que está presente y que la tenemos no sólo en la memoria, sino en el corazón”, manifestó en relación al bocinazo de ayer y a la serie de actividades que han llevado adelante desde su partida.

“Seguimos exigiendo la sentencia firme para Pablo Núñez, porque no estamos conformes todavía con el procesamiento”, cerró.

Para ello resta un largo proceso. Todavía la causa no está elevada a juicio. El procesamiento quedó firme en el Juzgado de Recursos y mientras el imputado sigue tras las rejas, Piedra Buena no se olvida del crimen, sino que recuerda y pide justicia por la maestra