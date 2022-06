Santa Cruz: ponen en marcha el nuevo Ministerio de la Igualdad y la Integración

La gobernadora Alicia Kirchner realizará este martes la presentación del Ministerio de la Igualdad y la Integración, anunciada el pasado 8 de marzo, en el marco de una charla junto a la investigadora, socióloga y feminista Dora Barrancos, además de organizaciones sociales.

Según pudo saber La Opinión Austral, la actividad -que se desarrollará en el Salón Blanco de Casa de Gobierno- comenzará a las 14:00 y contará con la presencia de la ministra de Mujeres, Género y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. También estará presente Estela Díaz, ministra de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires.

Agostina Mora será la flamante titular del ministerio.

Asimismo, en esa ocasión será presentada la flamante ministra de Igualdad e Integración, Agostina Mora, funcionaria provincial que se venía desempeñando -hasta el momento- como secretaria de Dispositivos Territoriales.

Un largo trayecto

La necesidad de crear un ministerio que muchas organizaciones feministas planteaban que debería ser el de la Mujer se venía analizando hacía varios años.

Pero fue en abril de este año que la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la creación del Ministerio de Igualdad y la Integración, a partir de un proyecto que envió la gobernadora Alicia Kirchner.

Según se fundamentó en ese momento, fue con el objetivo de abordar de manera transversal las políticas de género, igualdad, diversidad e integración.

“Hay mucho por hacer y sé que ese es nuestro desafío permanente. Puedo decir muchas cosas, pero me gustaría que en Santa Cruz pensemos en el desarrollo con igualdad, en una política de Derechos Humanos de los y las santacruceñas”, aseveró Alicia el 8 de marzo cuando dio el anuncio.

El nombre es una meta y a veces el nombre discrimina Compartir

Reveló que hubiese querido que fuera la Cámara de Diputados de la provincia la que elaborara el proyecto, pero “debíamos ponernos de acuerdo porque el nombre es una meta” y aclaró por qué la cartera no se llamará de género ni de las mujeres, sino que llevará el nombre de Ministerio de la Igualdad y la Integración: “Ese nombre quiere decir que se trabajará de manera transversal para el cumplimiento de las políticas de género”, subrayó por entonces.

“El ministerio no es de la mujer, es de la igualdad” y señaló para que no queden dudas: “A veces el nombre discrimina y por qué no colocarnos en el nivel de las sociedades más desarrolladas que piensan en el derecho humano, igualdad de acceso. Ese es nuestro desafío, llegar a esa igualdad, pero también con la mirada de la integración”.

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Nación.

Por otro lado, la mandataria provincial manifestó que la cartera no tendrá una gran estructura de cargos y recursos. “Tenemos que trabajar en la transversalidad territorial, esto significa que no será un ministerio con cargos, sino que trabajarán con todos los ministerios, agencias y organismos públicos y privados para el cumplimiento de las políticas”.

Quiénes se suman

Algunas de las funcionarias que acompañarán a Agostina Mora en el nuevo ministerio tienen trayectoria o experiencia en la materia. En una de las secretarías sería nombrada Abigail Mazú, hoy coordinadora de Género en Santa Cruz.

Se sumarían a la estructura Abigail Mazú, Paola Álvarez y Romina Behrens

Otra de las secretarias sería Paola Álvarez, actual concejala de Caleta Olivia. Mientras que la investigadora y feminista Romina Behrens sería otra de las funcionarias nombradas.

Según la ley que lo creó, el Ministerio de la Igualdad e Integración será el órgano rector que coordine y articule para asegurar la transversalidad de las políticas de género, igualdad, diversidad e integración. Tendrá competencias en el diseño de herramientas financieras, presupuestarias y de desarrollo económico con perspectiva de género, así como en la articulación de acciones con actores del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil.

Quién es la funcionaria que se suma al gabinete de Alicia Kirchner

Agostina Mora egresó en el Colegio Ladvocat de la ciudad de Río Gallegos. En Buenos Aires finalizó la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Con el correr de la carrera se fue inclinando por el ámbito social, formándose luego en Economía Social y Desarrollo Local. En la actualidad estudia la Diplomatura Superior en Gestión y Control de Políticas Públicas.

"Me sumé a la política creyendo en valores. Esos valores creía encontrarlos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con, en aquel entonces, la Dra. Alicia Kirchner como ministra. No me equivoqué", dijo tiempo atrás para el informe "Los Sub 40 del Gobierno de Alicia", publicado por La Opinión Austral.

"Desde allí -sostuvo en ese contexto- entendí con hechos la potencia transformadora del Estado a través de sus políticas públicas. Comprendí con esta experiencia que la política social no es únicamente transferencia de ingresos, sino que es una herramienta de organización y participación popular y que, cuando se genera conciencia de derechos, se establecen nuevos límites en la defensa de los mismos".

Mora se formó al lado de María Cecilia "Chachi" Velázquez, en la gestión de programas poderosos tales como el de Ingreso Social con Trabajo, más conocido como el "Argentina Trabaja". "Evidencié la transformación de cientos de mujeres que se empoderaron a partir del 'Ellas Hacen', pasando de creer que era tarde para finalizar sus estudios secundarios a través del Fines, a inscribirse en la universidad. Esta última no como garantía única del tan mencionado progreso, sino como síntesis de un Estado activo, presente y promotor que trabaja para generar igualdad de oportunidades", dijo