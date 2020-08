Autoridades de Chubut preocupadas por contagios en los buques pesqueros

Preocupa a las autoridades chubutenses la cantidad de contagios que se dan en los barcos que están capturando cerca de los puertos patagónicos.

El fin de semana dieron “positivos” los testeos a todos los tripulantes del barco pesquero Atlántico I, que permanece en la rada del Golfo Nuevo.

El propio capitán del buque congelador lo confirmó a Radio 3 de Chubut: “Somos 38 a bordo y nos pasaron el informe de que estamos contagiados de Covid-19. No sabemos cómo nos contagiamos, porque llevábamos 30 días navegando. Esta es la segunda marea. Salimos de Puerto Deseado y tuvimos una sola entrada hace 15 días a Madryn, pero nadie de a bordo bajó del buque”, reveló el capitán.

Entre los contagiados no hay pacientes de riesgo. Algunos de ellos son de Puerto Deseado, otros dos de Madryn, Necochea, Buenos Aires y Corrientes. El caso del Atlántico I es similar a lo que ocurrió hace una semana con el barco “Aresit” que había recalado a Puerto Deseado con toda la tripulación con Covid-19.

Ambos barcos están anclados en sectores anulados de los puertos para que no haya contacto con el personal de los muelles.

Pero como la actividad pesquera no cesa, en Chubut se están implementando medidas de seguridad más rigurosas. De hecho, este fin de semana, se les negó el ingreso a nueve marineros que viajaban hacia Puerto Madryn, y otros ocho hacia Puerto Deseado.

Estricto control

En la madrugada del viernes, estos trabajadores no lograron pasar el control de Arroyo Verde, porque no tenían las documentaciones sanitarias. Los marineros dijeron que se habían hecho el hisopado en Mar del Plata, pero no poseían el resultado.

Tuvieron que regresar a sus lugares de origen. Las autoridades chubutenses remarcaron que aquellos trabajadores temporales deben presentar constancia de hisopado negativo para ingresar.

El tema de la pesca, sigue siendo polémica.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, había recordado en estos días que la compleja situación sanitaria que atraviesa su ciudad comenzó “con el brote del puerto, cuando dos personas se bajaron de un barco, y se dedicaron a hacer durante varios días reuniones sociales, familiares de todo tipo y color”