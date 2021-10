Preparan encuentro de referentes nacionales por el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner

Los referentes de “Los Muchachos Peronistas” preparan una jornada de homenaje, pensamiento y reflexión en Río Gallegos, al cumplirse el próximo 27 de octubre el décimo primer aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner.

La actividad está prevista que arranque un día antes, el martes 26, con el arribo de dirigentes de todo el país. Ya durante el 27 se desarrollará una agenda durante todo el miércoles que culminará con unas palabras de cierre de Rudy Fernando Ulloa Igor y una cena de despedida en la sede “NK Ateneo Santa Cruz”, ubicada en la calle Alvear 175 de esta ciudad capital.

Según pudo saber La Opinión Austral, el cónclave se denomina “Encuentro Nacional de Referentes de la Agrupación Los Muchachos Peronistas”. Y tendrá el siguiente programa:

09:30, mesa de trabajo de los Muchachos Peronistas, en instalaciones del NK Ateneo;

11:30, ofrenda floral en el monumento emplazado en las inmediaciones de la Unidad Básica Los Muchachos Peronistas, en el barrio del Carmen de Río Gallegos;

13:00, almuerzo de camaradería;

19:00, primer encuentro de Los Muchachos Peronistas; apertura de un referente designado; palabras en conmemoración por el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner; presentación del video “Volver a Néstor”; palabras de Rudy Ulloa;

21:30, cena de camaradería.

Los diez años

Cabe recordar que el año pasado, al cumplirse diez años del paso a la inmortalidad de quien también fuera elegido tres veces gobernador de Santa Cruz, el dirigente de “Los Muchachos Peronistas”, Rudy Ulloa, rompió el silencio por primera vez en una entrevista con La Opinión Austral, que incluyó un despliegue de fotos y videos inéditos.

Una de las anécdotas que contó fue el día que cambió la relación de ambos para siempre. “Esa mañana de la bomba renunciaron todos, no quedó nadie; yo me quedé ahí sentadito en una esquina. Entra Néstor y da un portazo como siempre y se va a su despacho. Yo no entraba al despacho, yo dejaba los cigarrillos, los diarios y el mate siempre en la puerta; el Pelado Vera era el que entraba. Entonces (Néstor) se vuelve y me dice: ¿Vos no te vas?. Y yo le digo: ¿Dónde me voy a ir? Primero, me deben 3 meses de sueldo; segundo, no tengo adónde ir, y tercero, este es mi trabajo. Se metió al despacho y me dice: Andá a comprar cigarrillos. Cuando volví, ahí me hizo entrar, me hizo sentar. Estaba preocupado”, recordó Rudy.

Kirchner “empezó a pensar en la idea de armar un local, pero en ese momento no se podían poner unidades básicas porque estaban prohibidas. Entonces se le ocurre hacer un ateneo. ¿Qué es eso?, pregunté yo. Bueno, es un lugar de encuentro cultural donde se junta la gente a charlar, a cantar, a leer libros, esas cosas, me explicó. Pero los muchachos no pudieron con el genio y le pusieron Ateneo Teniente General Juan Domingo Perón; no les creía nadie que no era una unidad básica”, manifestó en esa oportunidad.

La Meta

Poco después, luego del reportaje de La Opinión Austral, empezó a engendrarse “La Meta”, el libro sobre Néstor Kirchner que está escribiendo “el hombre que más sabe” del expresidente. Además, tiene reflexiones y es “un rescate de la memoria”, según el adelanto que hizo en ese momento Rudy Ulloa. “Es un libro que deja al descubierto revelaciones inéditas que todos los argentinos deberíamos conocer. Más allá de difundir el pensamiento y convicciones de Néstor Carlos Kirchner, uno de los líderes políticos que trascendió la historia argentina”, dijo.

“Un líder político que trascendió la historia argentina”.

También adelantó que será “una obra de fácil lectura” con los detalles de “la semblanza personal porque tuve la oportunidad de compartir sus agendas diarias”. Para Ulloa, ese libro permitirá “conocer muy de cerca las intimidades del ideario generador de valores fundamentales, los personajes y las acciones, que permitieron concebir una política de legítima representación social que expresa la necesidad de integrar y de articular para llegar a esa Argentina que todos soñamos. Aquí, las muchachas y los muchachos peronistas tendrán un papel preponderante para hacer de esos postulados el sentir de una nación”.

La Meta “presenta la imperiosa necesidad de abrazar un modelo de construcción, de principios, apoyados en las bases que nos legaran Juan Domingo Perón y Néstor Carlos Kirchner”, indica el libro de Rudy Ulloa en su presentación. Algunos de esos enunciados formarán parte de la jornada de encuentro y homenaje del próximo 27 de octubre.