La diócesis de Río Gallegos comienza a prepararse para una nueva edición de la peregrinación anual a la virgen de Güer Aike.

Este año el lema elegido es “Madre, estamos en tus manos, danos fuerza para unirnos”. Además, se confirmó que para la 43° edición, peregrinos y peregrinas saldrán a las 06:00 desde la rotonda de “Pichín” Bark.

Es de destacar que esta será la primera peregrinación de monseñor Ignacio Medina al frente de la diócesis que congrega a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Días atrás, con una misa presidida por el obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones SJ, la diócesis de Lomas de Zamora agradeció y despidió a monseñor Medina, quien fue su obispo auxiliar durante poco más de tres años.

“Me voy feliz, me voy pleno, con ganas de volcar todo lo aprendido en esta nueva diócesis de Río Gallegos, la cual me va a tocar pastorear y de la que no desconozco la realidad, sé adónde voy, les pido que sigan rezando por mí, para que sea el Señor quien guíe a esta diócesis de Río Gallegos”, expresó.

El inicio de su ministerio pastoral está programado para el 14 de octubre en el Colegio Salesiano de Río Gallegos.