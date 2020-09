Procesamiento y traslado para el hombre que asesinó a su cuñado en el Día del Padre

El Día del Padre pasado no fue uno más para las familias Asensio y Astudillo de Río Gallegos ya que, luego de un confuso episodio, Ronal -un joven de 25 años, papá de dos nenes- falleció a metros de la casa donde estaba festejando su día.

Todo se registró entre la noche del 20 de junio y la madrugada del 21, en el interior de una vivienda del barrio San Martín. Más precisamente en la calle Rubén Darío al 1100, hogar donde vivía quien, horas después, sería detenido como el autor de un homicidio.

Se trata de Facundo Asensio, un hombre de 27 que finalmente fue procesado con prisión preventiva por el delito de “Homicidio simple”. Él está acusado de haber peleado con Ronal Astudillo en el interior de la vivienda y, luego de forcejear, tomarlo de atrás, agarrar un cuchillo de cocina y asestarle una puñalada mortal en el pecho.

Sobre las circunstancias, cabe remarcar la versión de Flor Asensio, hermana del homicida y ahora viuda de Ronal. En su momento, de manera exclusiva a La Opinión Austral ella indicó que la discusión comenzó cuando tanto su novio y ella habían decidido dar por terminada la juntada y decidieron irse a su casa que tienen en la calle Ramón Carrillo, a unas pocas cuadras.

El día después, LOA reflejó el caso en su tapa.

Asensio comenzó a discutir con Ronal y, luego del ataque, la víctima alcanzó a salir de la casa hasta que cayó desplomada a unos pocos metros. Luego de unos minutos llegaría la Policía y una ambulancia, pero sería tarde: Astudillo ya no tenía signos vitales.

El homicida fue esposado a unos metros, ya estaba afuera de la vivienda y no se resistió al arresto. Luego sería trasladado a la Comisaría Sexta, dependencia que tomó el caso y, junto a sus pares de la División Criminalística, realizaron las diligencias de rigor.

Isaías Astudillo, el hermano de Ronal, y sus amigos, hicieron un mural para recordar al joven asesinado. El mismo está en una pared de la avenida Balbín, a la altura de la calle Salvador Allende, a unos pocos metros del lugar donde falleció.

Desde aquel día, Isaías recuerda a su hermano con publicaciones en la red social Facebook junto a sus sobrinos. Cabe recordar que días después del homicidio, dialogó con La Opinión Austral y perdonó a Asensio: “El único para juzgar es Dios y la Justicia tendrá que actuar y estar a la altura. Yo no tengo ningún sentimiento para con Facundo, porque mi madre nos enseñó a actuar bien, más allá del dolor de mi familia”.

El joven asesinado, Ronal Astudillo.

No fue hasta cuatro días después del hecho y la detención que finalmente López Lestón y Asensio se vieron cara a cara por la indagatoria al acusado. Aunque no se sabe si confesó o no, finalmente, una vez cumplidos los plazos legales, la jueza dispuso el procesamiento con preventiva para el homicida.

Traslado

Cabe remarcar que la Comisaría Sexta y el Anexo 6 son edificios utilizados como lugares de alojamiento para personas detenidas por estar acusadas o ser condenadas por delitos sexuales. Asensio no encaja en ese rótulo. Por eso, el domingo pasado, por cuestiones de espacio y de seguridad, tanto de él como otros internos fueron alojados en la Alcaidía N° 1, ubicada en la parte trasera de la Comisaría Primera de nuestra ciudad capital, a la espera del eventual juicio.

En la Alcaidía, Asensio compartirá edificio con asesinos como Daniel Millalonco, condenado por el homicidio de Christian Montiel, hecho ocurrido en la mañana del año nuevo del 2013 o, por ejemplo, Miguel Ángel “Bocha” Saldivia, sentenciado a 18 años de prisión por haber matado a “Charly” Bautista, en la mañana del 7 de noviembre del 2017 en el barrio Del Carmen