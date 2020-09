Quisieron usurpar tierras y los vecinos los echaron: "Amenazaron con volver"

El barrio Patagonia está ubicado en la periferia de Río Gallegos, donde viven más de 120 familias en 71 manzanas.

El sábado, alrededor de las 19 horas, se acercaron dos autos, en los que iban cinco mujeres y un varón, con la intención de tomar los terrenos ubicados en la calle 36 bis de la zona, en la manzana 381. Incluso llevaron sus propios carteles para clavarlos.

Se trata de tierras que pertenecen a integrantes de la Asociación Policial. Algunos terrenos están cerrados y otros no, pero cada uno tiene su propietario.

Tal como relató Diego, un vecino que presenció la secuencia a La Opinión Austral, antes de que llegaran los efectivos de la Comisaría Séptima, los usurpadores ya se habían ido.

Las mujeres y el hombre dijeron que eran del barrio Madres a la Lucha y que iban a tomar el lugar. Incluso llevaron carteles con sus apellidos.

Estaban colocándolos cuando se acercó un grupo de vecinos de la zona a preguntar qué hacían, alertados por lo que estaba pasando en el lugar.

“Nos acercamos los vecinos para ver porque nos había llamado la atención. Dijeron que esos terrenos se los habían asignado, que no tenían papeles, pero que se iban a meter porque nadie hizo nada ahí”, describió Diego.

Se fueron del barrio con la amenaza de volver e instalarse en los terrenos, advirtieron.

Para no tener problemas mayores, llamaron a la comisaría, pero, entre insultos y la amenaza de volver a tomarlos, los usurpadores se fueron del lugar.

“Amenazaron con que iban a volver a usurpar, que se iban a meter de prepo. Hoy (NdeR: por ayer) no pasó nada, por suerte, alertamos a todos los vecinos para que vayan a controlar sus terrenos”, explicó el vecino.

“Llegaron con los carteles hechos, los clavaron y cuando nos juntamos los vecinos, les hablamos en buenos términos. Nos empezaron a insultar diciendo que no nos metamos y después se fueron”, agregó en el relato.

El robo

Días atrás hubo un robo en la zona que mantuvo a los vecinos en alerta. “Era la construcción de un vecino que tenía algunas cosas personales”, detalló a LOA Vanesa Saldivia, referente del barrio.

En estos momentos, Vanesa se encuentra haciendo un relevamiento de las familias que viven en la zona para tener mayor certeza de quiénes viven en los terrenos y tener así más seguridad.

“Varios vecinos tenían cámaras, pero no vimos nada. Justo en esta parte tenemos vecinos policías, por suerte, y llamaron a la comisaría porque querían usurpar esas tierras”, contó.

Describió que los usurpadores no se querían ir: “Entre insultos, se fueron enojados y quedaron en que iban a volver a venir a usurpar terrenos. El tema es que no sabemos si esa misma gente robó en la casa de un vecino, así que estamos haciendo un relevamiento para tener más seguridad”, apuntó.

Para Vanesa, aprovecharon el momento y la pandemia que restringe la circulación para intentar apropiarse de los terrenos.

“Porque, al estar en construcción, son dueños que vienen de vez en cuando”, argumentó. Por el hecho, la Policía rodea la zona para constatar que no vuelva a ocurrir un episodio similar.

Sin embargo, la preocupación está latente. “Pasó todo rápido, no entendíamos nada. Justamente ahí es donde pasa la luz y el gas, hay terrenos que no tienen los servicios, pero justo fueron ahí donde no estaban cerrados y tenían todo”, señaló y mencionó que duda que fuera “casualidad”