Ramón Santos: un arduo trabajo para dar seguridad

María Sanz es la titular de la Agenciad de Seguridad Vial de la provincia y junto a su equipo se encuentra desde hace meses trabajando en los controles instalados en el ingreso a Santa Cruz en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, la subsecretaria comentó acerca del trabajo realizado en el puesto de Control Ramón Santos sobre las verificaciones e infracciones de la gente que intenta entrar a la provincia, “Estamos abocados a lo que es el tema de control de los permisos de circulación, recordando que nosotros no autorizamos, sino que controlamos los permisos solicitados. Primero, los permisos y lo ordenado por el ministro de Seguridad y luego la Justicia Federal, siguiendo los pasos que nos van dando desde el Ministerio de Salud a los protocolos de cada área”.

Sanz, remarcó que los permisos son brindados por cada Comité Operativo de Emergencia local y de cada provincia.

“Con el visto bueno del ministro de Salud, Ignacio Suárez More, los COE ahora autorizan el ida y vuelta en un solo permiso”, destacó la subsecretaria.

Sobre los camiones que ingresan y egresan de Caleta Olivia - Comodoro Rivadavia “la evaluación de transportes de carga tiene cada uno sus rubros y áreas y con ellos, deben circular. Esos permisos los autorizan las áreas que correspondan”.

Restricción

Al respecto, del paso a la localidad de Comodoro Rivadavia, Sanz comentó “se esta prohibiendo a no ser, de que tenga motivos urgentes para cruzar tiene que tener el permiso de destino y si vuelve hacia Santa Cruz, los permisos de acá”.

“Todos los que ingresan a la provincia son los esenciales, pero no tengo un número preciso”, remarcó la referente.

Conocimiento

Las personas que ingresan a la provincia, deben firmar un acta de notificación sobre el conocimiento de los decretos que rigen en Santa Cruz. “Se les solicita a cada uno el permiso provincial, más el permiso de circulación por razones particulares o laborales. Si no tiene el permiso, muchos lo generan acá y eso tiene una demora de horas e incluso días, hasta que el COE local lo autorice”.

“Hay que viajar con los permisos generados, no es venir a Ramón Santos e imponer que deben pasar. Si tarda ese trámite abajo está el número de cada área y COE para que puedan llamar y que se los autoricen. Cuando ocurren estos casos, nos pone en una situación muy difícil porque nos encontramos en el medio del campo y no podemos ofrecer ayuda”, dijo Sanz.

Asimismo, cuando ocurren estos casos se da intervención a la Justicia Federal y queda a disposición de la misma.

Trabajo con Chubut

En este sentido, destacó el trabajo en conjunto con la Agencia Vial de la provincia de Chubut.

“Siempre estamos en permanente contacto, ante cualquier urgencia trabajando de forma articulada. También en contacto con la Policía. De a poco vamos a mejorando nuestro servicios, el control existe. Con la gente que no mide consecuencias es difícil lidiar”.

Reflexión

Por último, la subsecretaria dejó un mensaje destinada a toda la población santacruceña, “desde nuestro lugar, queremos decirles que a nosotros también nos están esperando en casa, todos estamos desesperados por ver a la familia. Los que estamos acá lo hacemos porque estamos cumpliendo con nuestra labor y segundo, porque no queremos que nadie se enferme y se siga expandiendo el virus. Tenemos que poner entre todos un poco, para salir adelante. Solos no se puede, acompañen desde la paciencia, la espera, hay cosas que por ahí se exceden y no podemos con todo. Recuerden, que a nosotros también nuestras familias nos esperan”, finalizó