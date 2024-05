1Por primera vez con un equipo de profesionales propio, se realizó una cirugía de implante coclear en el Hospital SAMIC El Calafate.

“Esta es la primera cirugía que se realiza con el equipo que hemos armado con la licenciada en Fonoaudiología Valeria Binimelis, son pacientes que están hace muchos años esperando el implante, ya que se demora muchísimo que salgan los dispositivos”, señaló la Dra. Mayra Llerena, quien llegó desde Buenos Aires en 2022 con el objetivo de poder llevar adelante cirugías de otorrinolaringología.

Cabe aclarar que la cobertura de los dispositivos, de alto costo, es realizada por la obra social del paciente o, en caso de no tenerla, a través del Plan Sumar, Incluir Salud o el Ministerio de Salud.

La parte interna del implante coclear multicanal que se le colocó a la paciente.

La Dra. Llerena explicó que “hay varios tipos de implantes para escuchar, en esta cirugía fue un implante coclear, que es un dispositivo electrónico que se indica en pacientes, a grandes rasgos, con pérdida auditiva bilateral severa a profunda“.

La cirugía se realizó el pasado 16 de mayo y duró aproximadamente 3 horas. Para la doctora, formada en la UBA y especializada en la UCA, este fue un nuevo logro en su carrera y al respecto manifestó: “Estoy super contenta, me preparé mucho con cursos, estudios y capacitaciones para poder realizar esta cirugía. Estaba bastante nerviosa porque era la primera vez que hacía una cirugía de este tipo, pero me sentí super bien. Mi tutor, el Dr. Enrique Catalá, estuvo a disposición, supervisando y ayudándome en las partes que quizás se me podía dificultar”.

Diego Cao, enfermero; María Elena González Darlas, instrumentadora quirúrgica; Dra. Mayra Llerena; Athina Katsiyannis, fonoaudióloga, y Dr. Enrique Catalá, otorrinolaringólogo especialista en otología.

La paciente fue una adolescente de 17 años que nació con una pérdida auditiva, la cual era compensada con el uso de audífonos, pero que dejaron de ser funcionales hace seis años, momento en que se le indicó el implante.

“Con esto va a cambiar su calidad de vida tanto a nivel personal como en los estudios que quiera seguir, podrá estudiar escuchando lo que se está hablando”, destacó.

La realización de este tipo de intervenciones es de relevancia tanto para la localidad como para la provincia. “La idea es que la gente se entere de que estamos haciendo este tipo de procedimientos en El Calafate, la mayoría de las veces este tipo de cirugías se derivan a Buenos Aires”, acotó.

Tras la colocación de la parte interna del implante coclear multicanal, se aguardan aproximadamente 10 días para realizar lo que se denomina el “encendido” del procesador de sonido externo; ambas partes se mantienen unidas por un imán.

“Ahí comienza una etapa en la que el paciente tiene que acostumbrarse a escuchar a través de este dispositivo, ya que la audición es completamente distinta. Hay personas que nunca han escuchado, pero una vez que se prende el procesador, van a sentir y escuchar el sonido, probablemente no lo entiendan, ahí empieza el proceso de rehabilitación, que puede durar hasta tres años, para que comiencen a entender los sonidos que escuchan”, explicó.

Es de destacar que actualmente el paciente puede realizar todos los estudios y recibir la atención profesional necesaria para la etapa posterior en el SAMIC.

Cerrando, Llerena recordó que dichas cirugías pueden realizarse a pacientes adultos, pero también a pediátricos: “Una de las cosas más importantes de los implantes cocleares es cuando se detectan pérdidas auditivas en pacientes que aún no han desarrollado el habla, es el momento crítico donde tenemos que detectarlo porque si no se logra darles una ayuda auditiva a estos niños, no van a poder desarrollar el lenguaje. Es sumamente importante para toda su vida“.