Reclamó a diputados opositores por los derechos de los santacruceños

La gobernadora Alicia Kirchner no ocultó su enojo por la negativa de los diputados de la oposición a tratar el Presupuesto Nacional 2022, lo que obligó al presidente Alberto Fernández a tener que prorrogar el ejercicio 2021, lo cual en términos prácticos genera enormes retrasos en la administración de los recursos del Estado.

Fue además la misma semana en la que había recorrido, durante cinco días, varios ministerios de la Nación y hasta el despacho presidencial de la Casa Rosada para que se incluyeran más fondos y obras para Santa Cruz en la “ley de leyes”.

La gobernadora, el sábado, junto a los intendentes Grasso y Cotillo. Más atrás, Zuliani, Ticó y Ferreira.

Veinticuatro horas después, Alicia reiteró a La Opinión Austral los mismos conceptos dados el viernes: “Sigo pensando lo mismo, la verdad que me enoja lo que pasó, pero fundamentalmente también que los diputados provinciales que la gente eligió para representarlos, más allá de su color político, no hayan sido capaces de votar el Presupuesto para Santa Cruz que incluía 27 obras muy importantes”.

La mandataria provincial, agregó: “Creo que los partidos políticos son muy buenos en cuando a representaciones, pero lo que hay que ejercer son los derechos de los santacruceños que no fueron ejercidos”, aseveró en claro mensaje a los diputados de la oposición que representan a la provincia en la Cámara Baja.

Sin nombrarlos, claramente la gobernadora apuntó a los legisladores Roxana Reyes (Cambia Santa Cruz), que votó en contra del Presupuesto, y al diputado Claudio Vidal (SER Santa Cruz), que fue el único del recinto que se abstuvo.

Los derechos de los santacruceños no fueron ejercidos

La preocupación del gobierno pasa fundamentalmente por una cuestión de tiempos. Si bien la decisión política del Gobierno Nacional ya está, en cuanto a las obras que requiere la provincia, sin Presupuesto los trámites para llevar adelante cada una de ellas se hacen más engorrosos y lentos.

“Pensé que iba a haber una actitud mucho más madura de parte de los diputados de la oposición y de otros diputados que están en el Bloque Federal. Tendrían que haber mirado la realidad de lo que pasa en cada provincia”, dijo el viernes la mandataria provincial.

Alicia en el Paseo Aniversario. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

También sostuvo que las obras de mediano y largo plazo “tienen que ver con el presupuesto que no aprobaron, pero de cualquier manera tenemos algunas realidades que ya se van a ir concretando, como el polo científico y tecnológico, y el tema del hidrógeno en Pico Truncado”, mencionó.

Semana de trabajo

El lunes 13, Alicia manifestó que junto con el presidente Alberto Fernández se acordó una agenda de trabajo que se iría retroalimentando durante el resto de la semana con los titulares de los distintos Ministerios de Nación.

Fue tan así que se reunió con siete ministros del Gabinete Nacional: Tristán Bauer (Cultura de la Nación); Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación); Jorge Taiana (Defensa); Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible); Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat); Matías Kulfas (Desarrollo Productivo); Jaime Perczyk (Educación de la Nación).

Junto al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer.

Pero también mantuvo reuniones con funcionarios de otras carteras, como con el gerente general de ENOHSA, Alejandro Hice, o con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Uno de los encuentros más significativos fue con Filmus, tanto por la importancia de lo anunciado como por la trascendencia que le quiere dar la gobernadora a la ciencia y a la tecnología. En ese contexto, firmó una serie de convenios con el Gobierno Nacional para la creación del Parque Científico Tecnológico Energía para la Patagonia Austral y el fortalecimiento de la Planta Experimental de Hidrógeno en Pico Truncado.

27 obras se sumaron al presupuesto.

Fueron 1.050 millones de pesos, entre los cuales se destacan los 350 millones de pesos para la creación del Parque Científico Tecnológico, y los 300 millones de pesos para el fortalecimiento de la Planta Experimental de Hidrógeno en Pico Truncado; entre otros aportes que totalizan los poco más de mil millones de pesos.

En paralelo, se firmó la carta de intención entre Santa Cruz y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para realizar acciones para fortalecer el sistema científico y tecnológico de la provincia de Santa Cruz.

Con el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.

Por su parte, al ministro de Defensa le solicitó la cesión de terrenos de la Armada para la construcción del Microestadio ARA San Juan en la ciudad de Río Gallegos. Mientras que con el de Desarrollo Territorial y Hábitat se charló sobre un proyecto de urbanización para la zona de Chimen Aike, situada fuera del ejido urbano de Río Gallegos, impulsada por la Secretaría de Planeamiento Estratégico en articulación con el IDUV y distintas áreas de gobierno.

Según informó la provincia, la zona será dotada de infraestructuras y servicios públicos para 700 lotes. En el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano, está prevista la concesión de 700 créditos Procrear para la construcción de las viviendas. La inversión total del Estado Nacional destinada a este desarrollo supera los $4.000 millones y generará más de 2.000 puestos de trabajo directos.

La primera audiencia fue con el presidente Fernández.

Otro de los momentos importantes de la semana fue cuando Alicia se reunió con el ministro de Educación. El apoyo nacional en financiamiento de obras vinculadas a estas transformaciones pedagógicas representará -según se indicó- una inversión anual de aproximadamente mil millones de pesos, que se ejecutarán por tramos durante este año que comienza, a lo que se sumarán los fondos que correspondan al siguiente, representando dos mil millones de pesos en total.

Asimismo, con la cartera de Desarrollo Productivo se abordaron temas de explotación minera y la licencia social; zona franca y las líneas de acción del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. En tanto con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible se trató el tema de la regionalización de residuos en la zona norte de Santa Cruz.

Las críticas de Alicia a la oposición.

Con el ministro de Cultura de la Nación definieron una agenda de trabajo para avanzar en líneas de inversión que permitan mejorar la infraestructura socio-cultural, patrimonial; además de la realización de un evento cultural con sede en el Centro Cultural Kirchner.

Para todas estas obras y herramientas para la provincia hay una decisión política del Gobierno Nacional, sin embargo, no es menor no contar con el respaldo que otorga una ley. El rechazo al Presupuesto aunque no limite estas posibilidades, sin dudas las deja más endebles ante avatares o contingencias que se puedan ir presentando