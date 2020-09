Robo a Automotores Patagonia: a dos semanas del robo millonario ¿dónde está la plata?

Este viernes se cumplen dos semanas del golpe a Automotores Patagonia y, hasta el momento, el delito no fue completamente esclarecido. El o los delincuentes habrían planificado un robo maestro y se apoderaron de una suma cercana a los cuatro millones de pesos y unos mil dólares del primer piso del local.

Tal como lo informó La Opinión Austral desde un primer momento, el robo tuvo lugar entre el viernes 21 y la mañana del 24 de agosto. Es decir, entre el momento en que los encargados cerraron las puertas del comercio ubicado en Bernardino Rivadavia al 200 hasta que las abrieron, cuando comenzó la semana siguiente.

Esa amplia ventana en el tiempo fue en la que los delincuentes ejecutaron el golpe, subiendo por un baldío lindante a lo más alto del edificio, donde rompieron parte del techo de zinc, ya sabiendo qué cables cortar para desactivar el sistema de alarmas, ingresar y llevarse el cuantioso botín antes mencionado.

Desde un principio, la Policía mantiene la teoría que se trató de un delito planificado, tanto por el ingreso al comercio de autopartes como por la presencia del dinero, que el lunes 24 iba a ser depositado, por lo que no descartan la posibilidad de que hubiera un “entregador”.

Cabe recordar que a 72 horas de denunciado el robo, el personal de la Comisaría Primera, junto a la Dirección de Investigaciones (DDI) de la ciudad capital, realizó cuatro allanamientos en diferentes casas por orden de la jueza Valeria López Lestón.

Los procedimientos se realizaron en casas de Giachino al 300, Darwin y Perito Moreno, Don Bosco al 200 y La Manchuria al 1300, en los que cuatro trabajadores fueron demorados. Según la versión de uno de ellos, de apellido Rodríguez, que es contratista y contó su historia en LU12 AM680: “Sólo nos investigaron porque habíamos hechos unos trabajos cuando empezó la pandemia”, aseguró.

Acorde a lo que dijo Rodríguez, él y su hijo trabajaron en el techo del comercio para arreglar un caño de calefacción e incluso sacaron fotos “para mostrarle al dueño” sobre la refacción del mismo. Este también pudo ser un indicio para los investigadores, debido que se trató del lugar por donde entraron los delincuentes para apoderarse de los millones.

En esos allanamientos, la Policía secuestró 35 mil pesos que un extrabajador de una empresa de seguridad privada tenía en su casa de la calle La Manchuria, pero, según dijo él, era parte de un pago que le habían hecho por otro trabajo.

Lo cierto es que no se puede acreditar que ese dinero sea parte del botín de Automotores Patagonia, ya que los billetes no estaban numerados. Como dato de relevancia para la causa, se supo que Apoyo Tecnológico de la Policía volvió a trabajar hace una semana tras el brote de COVID que hubo en su edificio de la calle Comodoro Rivadavia y Gobernador Mayer, y en la jornada de ayer se comenzaron a peritar los teléfonos celulares de los sospechosos.

A dos semanas del delito, persiste la idea de que el mismo tuvo planificación previa por parte de los ladrones y la posibilidad de un entregador no se descarta. Desde la Policía indicaron que hay “fuertes indicios para acreditar que los ahora sospechosos tienen relación en el caso” y que “obviamente no van a esconder la plata en sus domicilios”, indicando que, efectivamente, los cuatro millones de pesos y los mil dólares estarían en otro lugar, aún en nuestra ciudad capital. Lo cierto es que el botín aún no ha sido encontrado