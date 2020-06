Roch busca no caer en cesación de pagos

La petrolera argentina Roch tenía un vencimiento el jueves pasado de sus obligaciones negociables (ON) por US$ 5,22 millones y no lo pagó. Automáticamente se abrió una ventana de 15 días (de los que ya transcurrieron 5) para evitar que se concrete la caída en cesación de pago de la empresa, que afectaría a acreedores privados y a los bancos Ciudad, Macro, Itaú y Tierra del Fuego.

Así lo confirmaron desde la empresa a La Opinión Zona Norte. “Debido a situaciones externas, la boya de Cruz del Sur y el Covid 19, se tuvieron que cerrar los yacimientos de petróleo y sólo se continuó con una regular producción de gas” afirmaron.

Esa situación provocó una “pérdida que osciló arriba de USD 10 millones” señalaron.

Previo a la pandemia, la producción de petróleo de Roch estaba en torno a los “1.000 metros cúbicos o 6.390 barriles por día”. Pero la fuerte caída de demanda a nivel global que sufrió el crudo, también tuvo su efecto en el sur del país.

Cabe recordar que Roch opera principalmente en Tierra del Fuego y lo hacía también en Santa Cruz, aunque vendió una parte importante de esos activos en la provincia.

Alternativas

La petrolera precisó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se encuentra “analizando distintas alternativas para realizar el pago a los inversores dentro del plazo de gracia de 15 días corridos desde la fecha de vencimiento”.

“Estamos llevando a cabo una negociación de acuerdos de espera y alternativas de refinanciación de los términos y condiciones existentes de los endeudamientos contraídos con Banco Macro, Banco Ciudad, Itaú y Provincia de Tierra del Fuego”, señaló la compañía. Igualmente reconoció que está atrasada “en el cumplimiento de ciertas obligaciones de pago contraídas con su cliente Trafigura PTE, en virtud de una obligación negociable privada emitida por US$ 5 millones y suscripta en su totalidad por dicho cliente con fecha 13 de diciembre de 2018”.

Al respecto, indicó que “se encuentra afrontando una demora en el pago de la suma de US$ 1,3 millones en concepto de capital e intereses devengados, encontrándose el total de la deuda garantizada por los accionistas mediante una prenda sobre el 10% de las acciones de la Sociedad”.

Capitales nacionales

Roch es una petrolera de capitales nacionales controlada por la familia Chacra, que posee una participación en el capital social del 66,45%. El resto del paquete accionario está en poder del Grupo Logístico Román, que en 2013 se lo adquirió a la Corporación Financiera Internacional, el brazo financiero del Banco Mundial.

La empresa recordó, además, “las dificultades operativas derivadas de la imposibilidad de evacuar la producción a través de la Terminal Cruz del Sur operada por YPF, que se encuentra fuera de operaciones por la rotura de una monoboya, o mediante transporte terrestre a Chile, como consecuencia de la propagación del coronavirus”.