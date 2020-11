Salud desmintió la “selección natural”

En declaraciones radiales, el director del nosocomio de la ciudad portuaria Gustavo Mirón habló de aplicar, en caso de ser necesario, por el aumento de casos, una selección natural de pacientes donde se brindaría asistencia a quienes tengan chances y los que no y los que no, recibirían una asistencia mínima.

"Claro que no es así", respondió ayer una de las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia.

"La salud es un derecho universal, un deber del Estado y un hecho social. Estamos haciendo el máximo esfuerzo posible para brindar asistencia integral a toda la población santacruceña”, manifestó el mismo funcionario.

Según pudo saber La Opinión Austral, desde ese Ministerio aún no habían hablado con el director del hospital de Puerto Deseado, pero lo harían en las próximas horas, para saber qué fue lo que quiso decir cuando habló de esta manera.

Lo que sí se dejó claro fue que desde la salud pública se está haciendo un esfuerzo muy grande y que nunca se dejó de atender a toda aquella persona que lo requería, sin distinguir edad o gravedad.

“Pediremos la aclaración de sus dichos al Dr. Mirón como corresponde, ante la posibilidad que hayan salido de contexto sus palabras”, agregaron.

Qué dijo Mirón

Cabe destacar que la ciudad de Puerto Deseado cuenta con 89 casos positivos de coronavirus y tiene a pacientes mayores de edad internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Distrital.

En este sentido, el propio Mirón dialogó con LU12 AM680 para comentar sobre la situación epidemiológica de la ciudad portuaria, ya que en las últimas semanas venían detectando entre 4 y 5 casos diarios y este lunes el número llegó a los 22 positivos.

“Estamos preocupados porque veníamos con un número definido de casos. Este lunes fue un día negro porque batimos todos los récords, tuvimos 22 casos en un día”, destacó.

El profesional dijo que los casos no se producen en los negocios o supermercados porque se trabaja con protocolo y la reducción de la gente en las entradas. “El 90% de los casos se produce en las reuniones sociales”, indicó.

Mirón remarcó que hasta el momento hay 2 pacientes internados en sala común y 3 en UTI, personas de 45, 49 y 69 años.

Debido al repunte de casos, esperan que haya 3 pacientes más en cada área. “La estadística es un número fijo, por cada 10 pacientes, uno estará grave o moderadamente internado. Hemos tenido un brote en el hogar de ancianos y no han tenido que ser internados”, puntualizó.

Debido a las posibilidades de derivar pacientes a Caleta Olivia, indicó que “son nulas por la situación compleja que atraviesa. Es en nuestro hospital donde podremos responder, en Deseado no hay clínicas, por eso recalcamos las medidas de prevención. Hasta que no entre en vigencia una vacuna, no hay otra forma”.

Quién sí y quién no

Mirón habló sobre el término “Selección Natural” y, consultado sobre esto, respondió que se trabaja “como lo hacen Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia”. “Tenemos una tabla con edad y las comorbilidades. A partir de eso, nos fijamos quién entra y necesita estar en terapia o en sala común”.

Con una tabla de edades nos fijamos quién entra a terapia y quién no Compartir

La Opinión Zona Norte dialogó con Leonardo Riera, coordinador de Salud, quien expresó que hablaría con el director sobre sus dichos.

Además, también estarían viajando funcionarios de la Cartera Provincial, quienes en las próximas horas se entrevistarían con los directores de los hospitales para conocer cómo se está trabajando en el momento de mayor contagio en el interior provincial.