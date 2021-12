Santa Cruz: así será el desarrollo de la infraestructura de escuelas en 2022

María Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo Provincial de Educación, analizó en una entrevista cedida a la “Decana de la Patagonia” el destino que tendrá la inversión de $ 2 mil millones por los próximos dos años.

El aporte fue consensuado entre la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, en un encuentro realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Jaime Perczyk y Cecilia Velázquez consensúan agenda para el 2022.

Además, se hizo foco en la necesidad de seguir avanzando en la reducción de la brecha digital, problemática en la distribución de dispositivos portátiles del programa “Conectar Igualdad” y el “Programa Federal Juana Manso”.

LU12: Más allá de la inversión de provincia ¿Cómo se garantizarán estos fondos para los establecimientos que lo necesitan?

CV: Nuestro plan de obras es tres o cuatro veces más ambicioso que el presentado al Ministerio de Educación. El planeamiento contiene carpetas presentadas que están aprobadas del 2020 que no evolucionaron.

Por otro lado, hicimos una selección de obras de magnitud, es decir construcción de núcleos educativos, escuelas primarias, ampliación de jardines de infantes, gimnasios.

Se trata de obras necesarias por el crecimiento de la población o por cómo se plantearon los términos pedagógicos, además de avanzar en la Ley Provincial de Educación que establece la extensión de la jornada en las escuelas más vulnerables o universalización de las salas de tres años y, en el caso del secundario, trabajando en una etapa más participativa para la transformación de ése nivel.

LU12: ¿Es decir que ese flujo de inversión estará destinado para el desarrollo de infraestructura escolar nueva?

CV: Es sólo inversión para obras y ampliaciones. No es la que ejecutamos y ejecutaremos de forma concurrente entre Provincia y Nación que asiste con fondos Covid y el IDUV que tiene un presupuesto de $ 1000 millones aproximadamente para destinar a mantenimiento escolar.

LU12: ¿Cuáles son las localidades de destino?

CV: Son varias. Las Heras, Caleta Olivia, y Río Gallegos. San Julián, por ejemplo, el Industrial N° 8. Es uno de los industriales de la primera etapa y está desfasado porque no tiene su edificio. También se edificará un gimnasio.

Se suma en Jaramillo un colegio secundario, al igual que Puerto Deseado. Mientras que en El Calafate habrá un núcleo educativo. El albergue estudiantil en la escuela rural de Fuentes del Coyle. El que tiene es un edificio de una casa antigua del 1800, van muchos alumnos por lo que queremos generar un espacio distinto.

Gestionaremos más fondos en otras instancias y esperamos que la pandemia se extinga y trabajemos al ritmo que terminamos este año.

Portada del jueves 16 de diciembre.

LU12: ¿Cómo enfrenta Santa Cruz el desfasaje que dejó el gobierno macrista en inversión educativa?

CV: Hay un dato interesante que es bueno que se sepa. Santa Cruz, después de Neuquén y Tierra del Fuego, somos la provincia que más invierte en educación en proporción con lo que Nación destina a nuestro territorio.

Este año destinamos, incluido todos los ítems, $ 27 mil millones. De ese total, $ 23 mil millones los invierte la provincia de Santa Cruz. De los $ 4 mil restantes, $ 3500 provienen de la Ley de Financiamiento Educativo (Fondos Coparticipables). El restante se completa con programas específicos como “Progresar”, “Egresar”, INET, entre otros.

Cuando los gobiernos nacionales no tienen como prioridad la política educativa nos impacta. Aspiramos siempre a destinar más y más fondos de lo que hacemos. Lo positivo es que provincia nunca dejó de invertir.

En aquellos cuatro años que gobernó la alianza Cambiemos hicimos un ordenamiento de las cuentas y avanzamos con el cumplimiento de nuestra ley, esencialmente en salarios.

No obstante, el daño que se realizó en el Conectar Igualdad está a la vista. No pudimos acceder a compras por la pandemia, sino que no se habían destinado recursos