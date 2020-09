Javier Castro: “Santa Cruz tendría que tener mayor participación en el Plan Estratégico”

De los 23 años que tiene de experiencia en el sector minero, más de la mitad estuvo al frente de la Seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Desde que encabezó su inauguración, hasta hoy que cuenta con cerca de 8.000 afiliados que representan un 97% de la masa laboral-, el secretario general Javier Castro define al gremio de mineros santacruceños que conduce como “muy activos”, afirma que por esa característica, “en tiempos de pandemia podemos seguir haciendo cosas buenas”, y propone al Gobierno Nacional “tratar de replicar lo que se está generando aquí en la provincia”.

“En este contexto el sector industrial se está cayendo a pedazos, se cierran fábricas, se hacen quites, se suspende gente, en cambio la minería no sólo sigue desarrollándose, paga todos los salarios, sino que además en Santa Cruz ingresa más gentey eso se puede hacer gracias a un trabajo serio y en equipo”, señaló Castro a SCP, en referencia al acuerdo entre el Gobierno de Alicia Kirchner, las operadoras mineras y el gremio para cubrir con nuevos puestos a los trabajadores que no pueden ingresar a la provincia por las medidas para evitar la circulación del coronavirus.

Los factores externos han incidido de manera positiva en la actividad minera.

“En Santa Cruz se trabaja y mucho, las tres partes, más allá de las diferencias que tenemos y que son razonables. El sector empresario, el sector gubernamental y el sindical trabajan para seguir sosteniendo y creciendo dentro de la actividad”, completó.

En contraste, el dirigente consideró que existe cierta “inacción” por parte del área nacional que se ocupa de la minería. “Yo no sé si es la pandemia o si estamos perdiendo mucho tiempo, pero el tiempo que se pierde no se recupera; perdimos cuatro años con el macrismo, triste mochila cargamos, y ahora vamos en camino a perder el primer año de este Gobierno”. Pidió más presencia nacional en el territorio. “Alguna autoridad minera podría haber venido en estos 9 meses y no han pisado ni un solo yacimiento en la provincia”.

Según Castro, desde abril cuando la actividad minera fue declarada como esencial, “está en marcha en Santa Cruz gracias a los trabajadores mineros”. “Creo que Santa Cruz tendría que tener una participación mucho más activa en el desarrollo del Plan Estratégico Minero”enfatizó, ya que “es la principal productora de oro y plata del país, es la que más exporta, la que más trabajadores tiene, la que más recauda. No sé qué necesitamos para estar más presentes en el desarrollo nacional”, reclamó.

-¿Qué rol asumió el gremio en este contexto de pandemia?

-El trabajo de nuestra organización gremial en el contexto de la pandemia fue determinante para el buen funcionamiento de la actividad minera, que fue declarada esencial. Me refiero a los cambios de turno, los traslados, los chequeos, las declaraciones juradas, los controles de salud: todo fue un trabajo muy intenso de nuestra organización.

Nos vamos reinventando y todos los días que pasan nos vamos tratando de adaptar a la situación y a las cosas que van sucediendo. No nos garantiza inmunidad frente al coronavirus, pero nos da la tranquilidad de que hacemos todas las cosas humanamente posibles para que las cosas salgan bien. Si bien está la pandemia, la minería es esencial y los trabajadores de Santa Cruz están trabajando como siempre al pie del cañón.

Nosotros somos muy activos, con participación y con trabajo. Nuestra participación es directa y estamos en todos lados porque trabajamos activamente y tratamos de involucrarnos en absolutamente todo lo que pueda generar un beneficio o un perjuicio para los trabajadores mineros de Santa Cruz. Creo que somos la Seccional con más afiliados en todo el país, y la afiliación es voluntaria, que no es un dato menor; la minería metalífera emplea muchísima gente y aquí hay seis proyectos en producción.

En Santa Cruz se trabaja y mucho entre el sector empresario, el Gobierno y el gremio.

-¿Cómo están trabajando hoy?

-Hay muchos trabajadores que son foráneos por distintas situaciones, porque cuando se empezó a desarrollar la minería no había tanto control ni tanta regulación, y se empezó a traer gente de otras provincias. Era desconocida la actividad y no había experiencia. Con el tiempo fue creciendo, mucha gente se fue capacitando y eso, que pudimos hacer en todo este tiempo, hoy nos permite lograr un acuerdo con todas las empresas.

Lo que hicimos con la Cámara de Minería de Santa Cruz (CAMICRUZ) es inédito. Se trata de uno de los acuerdos más importantes en la historia sindical, no es ni más ni menos permitir ingresar personal eventual por seis meses con contratos de aprendizaje que permita suplir y paliar la ausencia de aquellos trabajadores que no pueden viajar por las restricciones impuestas por la pandemia.

Obviamente, tendrán distintas dotes porque no tienen quizás la misma capacitación y experiencia, pero por lo menos vamos acomodándonos. Van a cobrar un sueldo distinto, y ojalá encontremos quienes se adapten fácilmente, muestren cualidades específicas y puedan tener continuidad a largo plazo. Esperamos de esta manera poder incorporar unas 300 o 400 personas en toda la provincia, principalmente oriundos de las localidades en donde están los emprendimientos ubicados.

¿Qué otros factores inciden en el desarrollo de la actividad?

Hay muchos que inciden directamente en la minería y son ajenos a nosotros, como el valor del oro, de los comodities, la situación actual del valor del dólar dentro de nuestro país, un montón de factores que hacen que un proyecto pueda ser viable o no, o que tenga continuidad o no.

Por suerte en lo que hace a los factores externos, han incidido de manera positiva y se ha alargado la vida útil de las minas, se han podido tomar acciones que en otro momento no se han podido hacer, que eran inviables. Hoy esas cuestiones nos están beneficiando, ojalá esto dure mucho tiempo y sirva para ampliar aún más el sector productivo

La falta de una ley de cierre de mina es un tema que preocupa, “y mucho”.

¿Hay más desafíos que están pendientes?

La ley de cierre de minas es un tema que nos preocupa y mucho y ojalá esa preocupación se traslade a los gobiernos. Es un vacío legal muy grande, todos deben entender que los emprendimientos mineros tienen principio y tienen fin y que deberíamos estar trabajando un poco más seriamente en una ley que regule los cierres de mina. Hoy no hay nada estipulado, no sólo en la provincia, sería fundamental que esté en el tapete del Congreso Nacional, pero por el momento no está planteado