Video. “Si quisieron ayudar a mi hija, todo lo contrario, la perjudicaron”

“No me parece que uno vuelva sin dar las explicaciones del caso”, arrancó el vicegobernador en la conferencia con periodistas de toda la provincia, a quienes agradeció por “el respeto en el tratamiento de este caso”.

El vicegobernador decidió romper el silencio este domingo por la tarde, antes de su regreso al ruedo político. Este jueves presidirá la sesión en Diputados, a mes y medio de haberse tomado una licencia tras la exposición policial de una vecina.

Durante este tiempo hubo silencio en la Legislatura y la diputada del Frente de Todos, Karina Nieto, asumió en su reemplazo.

La causa en su contra -por la cual no está imputado, procesado ni fue llamado a declarar- se originó con un chat de WhatsApp donde la mujer notó un comportamiento extraño de una de las hijas del vicegobernador, aunque todo se debió a un asunto de salud mental. La adolescente hoy está internada en Buenos Aires.

La reunión virtual fue anunciada momentos antes de llevarse adelante. El vicegobernador respondió preguntas a periodistas de más de una docena de medios, luego de haber hecho una instrucción respecto a cuál es su situación frente a la exposición policial por abuso sexual en su contra.

“Me notifiqué el 17 de abril a las 10 de la mañana y rápidamente tomamos medidas, entre ellas me autoexcluí de mi hogar”, indicó en la apertura, en la que admitió que “lo que más me dolió es que trabajaron sobre algo tan bajo como es menoscabar mi familia.

Siempre he intentado mantenerla en bajo perfil, yo estoy en un cargo público y en la batalla política, pero es un espacio resguardado y guardado para mi intimidad. Ese daño que se generó es irreparable, pero quiero decirles que el accionar que tuvimos poniéndonos a disposición fue como cualquier ciudadano que es denunciado”, dijo.

Asimismo, Quiroga lamentó “que una cuestión de salud, porque de eso se trata de la salud de una de mis hijas, haya sido tergiversada planteando un escenario que no era cierto, pero cuando uno nada hizo, nada teme. Por eso agradezco a aquellos medios que han sabido mantener el respeto de la intimidad de mi familia y esperar pacientemente al día de hoy que me pueden preguntar”.

Respondió a todo

¿En qué estadio judicial está la causa?

Así como mencioné que una de las primeras medidas fue la autoexclusión y pedir pruebas para que se verifique, hoy les puedo decir que hay dos instancias, una en el fuero de familia, donde ya no tengo restricciones, sin limitación judicial de ningún tipo, y después en la instancia penal hicieron las averiguaciones correspondientes y espero que prontamente tengamos una resolución definitiva. Todo lo que hemos generado con pruebas está en el expediente.

¿Cuál fue el origen de la denuncia?

Como ustedes saben, hay una restricción para hablar del tema y voy a ser lo más prudente posible. Se trató de una exposición policial que hizo una vecina argumentando a partir de un WhatsApp el abuso de mi persona hacia una de mis hijas.

De quién se trata o de qué trabaja no puedo decirlo. Ustedes saben que nuestro gobierno insta muchas veces a ser responsables, a ser parte y que, si se enteran de algún delito de este tipo, hay que denunciarlo, lo que yo planteo es que tiene que hacerse con responsabilidad, viendo las consecuencias.

Si quisieron ayudar a una de mis hijas, todo lo contrario, la perjudicaron, y eso es realmente doloroso. De la intencionalidad no me corresponde a mí evaluar.

Una de las primeras pruebas que pedimos, también el fiscal y el juez, a los efectos de aclarar, fue la Cámara Gesell, la pedí a las 24 horas de haberme notificado. Y eso permitió despejar dudas.

¿Piensa realizar algún tipo de acción legal para cuando esto se esclarezca del todo?

Uno, cuando recién ve todo, imagínense que a las 10 de la mañana me iba a notificar, yo pensé que era una travesura de alguno de mis hijos y cuando me enteré del peso de esta denuncia, a las cuatro horas ya habíamos pedido la prueba y ya no estaba ejerciendo el cargo del vicegobernador.

Fue una situación abrupta. A medida que pasan los días y todo va ordenándose, tenés distintos estadios. Acá entiendo que hubo una imputación falsa, que eso es condenable, pero hoy lo que yo quiero es darle la tranquilidad al pueblo de Santa Cruz, a aquellos que representamos con la gobernadora.

Quiero dejar en claro que está totalmente descartado algo tan loco como un abuso a una de mis hijas, es una locura pensarlo, pero bueno, con las acciones posteriores hoy no lo pienso.

Si duele mucho esto, en mi caso va a lo más profundo de mi ser, que es que se meten con tus seres más amados, duele y causa bronca. También aquellos que a partir de este hecho soñaron en plantear un daño político, cuando en realidad es a la persona y a mi familia.

Yo no podía hablar de esto, yo soy un hombre de los medios y me gusta ser transparente y tener comunicación con todos, pero no podía hacerlo hasta que no estuvieran más claras las cosas en el expediente.

La denuncia es incoherente y habría que evaluar el móvil que la llevó a la denunciante a hacer esto, no soy rencoroso, pero estoy dolido.

¿A la denuncia la hizo una psicóloga, cree que le pudo errar? ¿Quién lo defiende?

Respecto a la denunciante yo no quiero hablar. Sí decirles que estos son hechos falsos, sin fundamento, vacíos de prueba, que no dan ni siquiera para una exposición policial. Si quería ayudar a mi hija, causó el efecto contrario.

Ese día estaba llevando a mi hija a la peluquera y tenía agendada una reunión con los padres del chico que falleció en la cárcel, me fui a notificar, pero no sabía de qué y no entendía nada.

Desde la cámara trabajamos mucho la cuestión de género y me contacté con la doctora Pamela Pérez, que hace las capacitaciones de la Ley Micaela, ella fue la que me fue guiando en esta primera etapa tan desconcertante y después presentamos con el estudio del Dr. Paulo Smith otra parte, que tiene que ver con lo penal.

¿Por qué no piensa en una acción legal? Habló de un tema de salud, ¿recuperó la posibilidad de estar con su familia, cómo está su hija?

Hoy no pienso en denunciar, pero tuve distintos estadios en estos 45 días. Al principio sí porque decía que livianamente no se puede denunciar esto, luego vas viendo mejor las cosas y hoy no vale la pena.

Creo que uno debe saber que en estos casos, como persona pública, debe dar el ejemplo. Sabrá ella o él el daño que ha generado hacia mi hija y mi familia, yo no porque estoy en política y estas cosas pasan. Nunca pensé en esto.

Entiendo que esto es una consecuencia de algo que para nosotros como familia fue una tragedia, para los chicos la pérdida de su mamá y para mí la pérdida de mi mujer, nos llevó a ese estado, la unión familiar, amigos y personas que están interesados en nosotros.

Debo decirlo, aquellos con los cuales no pensamos igual en términos políticos, pero que en todo momento me dieron su apoyo con hechos.

La mayor preocupación de nuestra familia, tanto materna como la mía, es pensar en la salud de mi hija y en cómo sigue, porque esto es largo. Por una cuestión legal, no puedo decir más de la salud de mi nena.

Si algo tengo que hacer es remediar esto y si lo digo a carne viva lo que está atravesando no estaría bien. Tiene una enfermedad que venía transitando y que ahora se agravó. Está fuera de peligro y seguimos atentos a ella. La vida sigue y hay que ponerle la cara y el pecho a lo que nos pasa.

¿Por qué se tardó tanto tiempo en salir a los medios? ¿Quiénes utilizaron esta situación para dañarlo?

Si hubiese sido por mí, a las 12 horas de la denuncia hubiese salido a hablar, ni hablar después con la sucesión de hechos. Pero tengo que ser respetuoso de los tiempos de la Justicia y sus procedimientos, de las intervenciones de distintas partes.

Intervinieron la Oficina de Niñez, la conjueza de Familia, el Juzgado Penal, el fiscal, el abogado del niño, nosotros, todo un cúmulo más el hospital y el lugar donde fue derivada mi hija en Buenos Aires.

Una serie de profesionales que hacen informes, hacen exámenes y conclusiones a las que arriban. Había días que me decían que espere hasta el lunes y pasaba toda la semana y no había otra.

Entiendo que se trabajó lo más responsablemente posible y lo más rápidamente posible. Y entiendo que fue bastante rápido, hay otros procesos que tardan mucho más, pero esta causa lo ameritaba porque estaba toda una situación en la que se quiere saber si el vicegobernador tuvo una situación de abuso o no, es una bandera de nuestro proyecto, algo con lo que no tranzamos, no lo permitimos.

Siempre hay páginas, algunos ni siquiera son una web, que sin ningún tipo de responsabilidad legal postean o escriben basándose en nada. Veremos después qué hacer.

Tuve el apoyo de muchos dirigentes, pero algunos se imaginaron que podría ser cierto y yo no iba a estar más en mi cargo, tal vez por conclusiones apresuradas que los quisieron hacer poner en marcha algún proceso, pero nada más.

Lo dejo ahí, para mí es una página de un libro que se lee y va para adelante. Esto es muy importante para mí y para mi familia, pero a nivel político es una prueba más a la que uno está expuesto.

Salieron a decir cualquier barbaridad, hay cosas que no las leía porque era basura, pero siempre están los carroñeros, nunca una idea, pero de eso ni quiero hablar.

¿Cómo fue cuando tuvo que plantearle al gobierno que estaba denunciado? Y ¿cómo va a compatibilizar la función con el cuidado y atención de su hija?

Cuando me notifiqué y dada la gravedad del planteo y de lo que se me acusaba falsamente, me comuniqué con dos ministros y entendimos que la mejor forma era la licencia.

Elegí 45 días porque entendí que en ese tiempo podría estar todo resuelto y hasta pensaba retomar antes, pero en la parte de salud de mi hija me llevó mucho y me llevará mucho tiempo.

Mi trabajo como vicegobernador es el de siempre, con las mismas ganas, cuando hablamos con Alicia dijimos que son 48 meses de gestión y pasan rápido para las transformaciones que queremos hacer.

Siento que no estuve 45 días y voy a recuperar ese tiempo con el escenario que se nos presenta. Toda la gente tiene problemas que resolver y obligaciones y sigue cumpliendo su horario, yo tengo que cumplir mi rol como persona electa.

Después trazo una línea y en la parte familiar encontraré el mecanismo para continuar con esta situación y con la frente en alto.

¿Cree que en medio de estos 45 días de licencia intentaron utilizar esto políticamente, teniendo en cuenta alguna aspiración política suya y, siendo vicegobernador, no podía tener sobre sus espaldas una imputación de estas características para lo cual cuenta con el apoyo de la gobernadora?

Mi forma de hacer política es franca, de cara a la gente, no me gusta andar especulando y diciendo cosas que no son. Sobre todo en Caleta Olivia, mi ciudad, muchos me conocen y saben que no tengo enemigos ni rivales políticos.

Tengo mucha franqueza y saben de mis intenciones de trabajo, que creo en la política para transformar y lograr acuerdos, pero nunca me van a ver atacar de manera personal a aquel que lleva adelante una idea o un proyecto.

Vi uno o dos de esos, que se comieron el amague, creyeron que podía ser cierto y salieron con todo y quedaron fuera de juego.

No vale la pena que los nombre, preferiría que lo hubieran hecho con mayor altura o respeto, porque si vos querés hacer política diciendo barbaridades de tu oponente, es viejo. La política cambió y la misma comunidad, los vecinos y las vecinas no lo toleran.

Con la gobernadora tuve diálogo, ese mismo día presenté la licencia y se lo comuniqué y lo que me expreso, incluso ayer cuando le conté de la conferencia, es que me tome mi tiempo para aclarar y abocarme al tema familiar, que es muy complejo.

Alicia lo acompañó en la conferencia y le aconsejó atender su situación familiar.

Temas en agenda y cuestiones pendientes hay un montón. Aquellos que forman parte de mi equipo no cesaron.

¿Cuál es su situación procesal en este momento?

En esta exposición policial se ponen en marcha distintos mecanismos judiciales, el civil y penal. En la última el juez y el fiscal ameritan si da para formular una denuncia y comenzar una investigación.

Yo no fui ni siquiera citado. Si esto hubiera sido otra persona, lo archivan. Con los fundamentos, que son una captura de WhatsApp que no dice nada, si esto le pasaba a otro vecino, el fiscal y el juez ni se toman el trabajo.

Aun así y atendiendo a la gravedad, nosotros fuimos impulsores de que se avanzara con las pruebas, que verificaran si había algún hecho que fuera lo suficientemente sólido. Nos pusimos a derecho para que tuvieran los elementos.

Si le preguntan mis abogados, esto va para archivo, pero el juez dirá. No pueden darle falta de mérito a alguien que ni siquiera esta en la causa.

Lo más complejo fue lo de familia por las restricciones y la cuestión de salud, eso nos llevó más trabajo.