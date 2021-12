136º Aniversario de Río Gallegos: Siete Venas dio un show a puro rock con su gente

Pasadas las 23 horas comenzaron a sonar los primeros acordes de “El Busca”, tema de su clásico disco El Precio Amigo, con el cual Siete Venas inició a la noche del rock patagónico.

Para los santacruceños fanáticos del género fue la noche ideal, tras la primera jornada de Camilo, el cantante colombiano que abrió el 136° Paseo Aniversario de Río Gallegos con un show histórico.

La banda principal de la segunda jornada de recitales fue Siete Venas from del Monte, mítico grupo que tiene entre sus filas a integrantes de El Chaltén y de Río Gallegos.

Las letras de Siete Venas llevan en el alma la Patagonia y así lo hicieron sentir a su público que, por segunda noche consecutiva, saltó, bailó y cantó al ritmo de cada una de sus canciones.

La banda recorrió todos sus clásicos y presentó lo nuevo de la mano de Poderstar.

El vocalista Víctor Carrie, luego de entonar la primera canción, continuó el repertorio con “No Vengas”, del también ya clásico disco Al Viaje lo Hago Igual.

Después fue el turno de “Jueves y Domingos”, tema que integra el disco Poderstar, el último lanzamiento de la banda que tuvo lugar en 2019.

De esta manera, Siete Venas hizo un recorrido por sus clásicos discos y deleitó al público joven y no tan joven, sus fieles seguidores.

FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los puntos más álgidos de la noche fue cuando se subió Nahuel al escenario, freestyler que compartió “Mente Demente”, otra de las clásicas canciones de la banda patagónica.

Es que si bien Siete Venas es sinónimo de rock, es una banda “amiga” de varios géneros, que incluyen, por ejemplo, la cumbia en varias de sus canciones.

Tal como hizo la banda nacional Ciro y Los Persas cuando tocó “Pistolas” con Wos, Siete Venas dejó un tema que saltó del rock al freestyle, donde el “pogo” fue el protagonista.

Con una concurrencia más reducida que en la primera noche, pero no por eso menos apasionada, Siete Venas dio un show a la altura de las circunstancias e hizo vibrar al público presente en el predio de Atlético Boxing Club.

El frío reinaba desde horas tempranas, sin embargo, no fue impedimento para disfrutar de otra noche histórica en este inicio del Paseo Aniversario.

La jornada

El segundo día de música empezó alrededor de las 17:00 horas, con Futrone que dio la apertura y continuó con Calle 53, Suburbanos, W-220, Eclipse, Todos Contra Yoko, The Rocket y Oveja Negra. La telonera para dar el paso a Siete Venas, en tanto, fue Caídos.

La Opinión Austral dialogó con los presentes que comenzaron a llegar al predio de Boxing desde temprano. Luciano, uno de ellos, contó que arribó acompañado de una amiga: “Vine porque ayer (NdeR: por el domingo) no pude venir y llegué hoy a participar un poco de los shows, no soy de venir a ver bandas, pero me quedo hasta que se termine”.

Otro vecino fue Antonio, quien contó que llegó a apoyar a las bandas locales: “Queremos ver a todas, es hermoso el escenario y estamos agradecidos con todos por esta iniciativa”.

Acompañado por su esposa, Antonio valoró: “Me hace el aguante, no tiene problema, con frío o calor, vamos a todos lados juntos”.

Otra joven presente contó que también fue a dar su apoyo al rock local y señaló: “Vine a ver a los chicos de Calle 53 y de W-220, me quedo hasta Siete Venas porque me gusta más lo que es el rock, hay que apoyar a las bandas locales”, aseguró.

A pleno rock, Siete Venas dejó un show para la historia.

Las expectativas

Víctor Carrie, vocalista, contó al móvil de La Opinión Austral durante la previa al show: “Es un placer tocar en este escenario con ese sonido, la iluminación, es un sueño. Cuando estuvimos en Europa tocamos en lugares chicos, eran bares por lo general”.

La banda, asimismo, tocó en eventos grandes e importantes para la cultura santacruceña, como lo hizo en la Fiesta del Lago en El Calafate o en la Fiesta de la Cereza en Los Antiguos.

“Ya esos eventos son importantes, esos escenarios no tienen que envidiarle nada a nadie, ese sonido se mueve, va por distintos lugares y siempre es imponente”, remarcó.

Jesús Cubillo, bajista de Siete Venas, contó que no habían tenido la oportunidad de hacer una gira y presentar Poderstar. “Todo el proceso es crear la canción, grabar, salir y tocar, nos faltaba esa partecita”, marcó.

Es que, tal como contó, Siete Venas es una banda acostumbrada a recorrer escenarios de distintos países. “Somos muy de tocar en vivo y girar”, sostuvo.

Siete Venas mezcla el rock y la cumbia, así hicieron bailar a todos durante más de una hora y media.

Mauro Piombo, tecladista, adelantó que se encuentran “craneando” canciones nuevas para un futuro disco: “Pero todavía falta, estamos en el momento de creatividad. Sacamos Poderstar y lo seguimos presentando, porque con la pandemia casi no lo pudimos tocar”.

Por último, los integrantes de la banda valoraron la iniciativa local y el poder compartir escenario con sus pares patagónicos.

“Tenemos muchos amigos músicos, después de tantos años de venir acá, uno va conociendo. Está buenísimo compartir con la gente que está en la movida nuestra”, coincidieron