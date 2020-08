Ministra de Producción de Santa Cruz Silvina Córdoba: “Cuidando la salud cuidamos el trabajo”

La ministra recibió a La Opinión Austral en su despacho del Ministerio de la Producción, después de los anuncios que habilitaron la apertura comercial con atención al público, siguiendo estrictos protocolos.

Antes que eso, el Gobierno de Alicia Kirchner había anunciado una serie de medidas de alivio para el sector, que fue duramente impactado por la cuarentena decretada con el brote de coronavirus que comenzó el catorce de julio en Río Gallegos.

Santa Cruz Protege surge “después de varias reuniones con las Cámaras y la Federación Económica, de Hoteleros y Gastronómicos, donde les dijimos que, a medida que avancemos con herramientas para paliar la pandemia, íbamos a aplicar sintonía fina en algunos sectores”, explicó Córdoba.

Silvina Córdoba recibió a La Opinión Austral en su despacho del Ministerio de la Producción. FOTO: JOSÉ SILVA

Así fue que, “dado que hubo un brote en la localidad, con crecimiento en otras localidades, y ante la apertura que se había hecho en mayo y junio con algunas actividades, que luego tuvimos que cerrarlas, entendíamos que teníamos que empezar a asistir a aquellos que habían tenido que cerrar sus puertas y aquellos que no iban a poder habilitarse. Santa Cruz protege nace con ese panorama”.

Las protestas

Los anuncios se hicieron luego de algunas protestas anticuarentena llevadas adelante por una parte del comercio local. Hubo una caravana bajo el lema vamos a desaparecer y reclamos ante el Municipio exigiendo atención al público.

Sin embargo, son también el resultado de los reclamos de la dirigencia empresarial.

La ministra confirmó que habrá una segunda convocatoria al SCP. FOTO: JOSÉ SILVA

En este punto, hay que mencionar que tanto las Cámaras como la Federación fueron, a lo largo de estos meses, aliados del Gobierno en términos de las medidas que se anunciaron para contener la circulación del virus, en un escenario que a lo largo y ancho del país se llevó puestas a varias empresas que no pudieron resistir la caída del consumo producto de que la gente dejó de salir.

El sector entendió que se trataba de hacer un esfuerzo no sólo para cuidar la salud, sino para evitar que el sistema sanitario colapse.

Así, hubo marchas y contramarchas en la disposición de cuarentena estricta, cuarentena administrada, distanciamiento social y aislamiento, tal como sucede actualmente en la capital santacruceña, donde el número de muertes por coronavirus alcanzó a catorce personas.

La ministra de la Producción aseguró que Santa Cruz Protegetiene dos objetivos claros: “Sostener los puestos de trabajo y a los comercios y a las empresas que dan esos puestos de trabajo”.

Por eso, el programa se completa con un ATC (Asistencia al Trabajador de Comercio) “aplicable a aquellas localidades que están en aislamiento y a las actividades económicas comerciales como el turismo, jardines maternales, vinculadas a peloteros, salones de eventos”.

En el caso del ATC, funciona de manera muy similar al ATP creado por el Gobierno de Alberto Fernández, que va por la quinta edición, para que las empresas puedan hacer frente al pago del salario de sus empleados.

En este sentido, no todas las provincias del país pudieron aplicar medidas similares, en función de su situación económica, pero sobre todo financiera, ya que en su mayoría están atadas a pesadas deudas en dólares asumidas durante la administración anterior.

En la provincia de Santa Cruz, y dicho por el propio Guillermo Polke, presidente de la Federación que nuclea a las Cámaras de Comercio, aproximadamente el 50% de las Pymes recurrió al ATP.

En el marco del Santa Cruz Protege, “también están los aportes no reintegrables para las empresas que tienen distintos niveles, hasta un máximo de sesenta mil pesos, con fines específicos para el pago de bienes e insumos, pago de alquileres que también aplica al mismo criterio que el ATC, para rubros que no pudieron habilitar y que están en aislamiento”, indicó la ministra.

Para Córdoba “cuando uno genera una política pública, la elabora con una dinámica en función de la información que tiene”, sin embargo “también puede que suceda que, en la práctica, haya rubro que haya sido más asistido por el Gobierno Nacional, y en este caso, la gobernadora siempre insiste que debemos resolver rápidamente y llegar a los sectores comerciales que más lo necesitan”, aclaró.

Aun así, “siempre estamos abiertos a propuestas y sugerencias para revisar algunas cuestiones que se vayan dando”.

La semana pasada reabrieron los comercios. FOTO: JOSÉ SILVA

Las inscripciones para adherir al programa cerraron hoy, sin embargo, la experiencia indica que, a medida que se conoce el resultado de las políticas que se implementan, la convocatoria se amplía.

Hay interés

En estas semanas,alrededor de un centenar de empresas realizó consultas online sobre el Santa Cruz Protege, entre ellas, varias se inscribieron, sobre todo vinculadas a la industria del turismo.

“Hubo mucha consulta, creo que hay que fortalecer más la comunicación con las Cámaras de Comercio”, dijo, en relación a la necesidad de que estos organismos se ocupen de bajar la información a sus asociados para que conozcan las herramientas que pone a disposición el Estado.

En este punto, vale mencionar queel número global de la inversión del Gobierno en el programa llega a los cien millones de pesos, que surgen del Fondo Fiduciario de las Provincias.

Este dinero se coparticipó a municipios, pero tal como había informado La Opinión Austral, también serviría para ayudar a los sectores de la economía a sortear la crisis provocada por el Covid-19, con el menor número de persianas bajas como sea posible.

Esos fondos recibidos por la Nación sirvieron para cubrir parte del déficit y para asistir en las mismas condiciones a los municipios y comisiones de fomento. Fueron en total, tres mil millones de pesos en dos cuotas.

En este sentido, Córdoba aclaró que “es un esfuerzo muy importante desde el punto de vista económico. Para nosotros el sector comercial es importantísimo y es urgente sostenerlo en esta crisis que nos afecta a todos”. Aún así, “sabemos que hay algunos rubros que ya tienen asistencia del Gobierno Nacional, así que para el caso de trabajadores temporales en ciudades turísticas, por ejemplo, creemos que van a haber más presentaciones por el ATC” sostuvo la ministra, que durante la semana que pasó, mantuvo varias reuniones con distintas instituciones del sector privado a través de zoom.

Entre las reuniones que se dieron, fueron convocadas las peluquerías, que solicitan volver a abrir sus puertas. Esto todavía no es posible ya que se trata de una actividad que requiere, indefectiblemente, que exista contacto estrecho entre quien atiende y su clientela.

De todas formas, la federación advirtió, ni bien conocidas las medidas de alivio, que continuarían gestionando la reapertura comercial.

Alicia Kirchner creó el programa con $100 millones del fiduciario. FOTO: JOSÉ SILVA

Por otra parte, en el Gobierno creen que la convocatoria al Santa Cruz Protege va a aumentar con el correr de los días.

“Como todo programa que se implementa, siempre al comienzo cuesta. Nos sucedió con el Santa Cruz Produce, que cuando lo anunciamos tuvimos demandas y cuando entregamos los créditos, hubo mayores solicitudes y presentaciones”, recordó la ministra.

Pese a la apertura de negocios, y aun cuando se sabe que los anuncios de hoy no incluirán el cierre, el Ministerio de la Producción no puede garantizarle al sector comercial que, conforme la situación epidemiológica, no habrá nuevos retrocesos.

“La pandemia, si algo demuestra en el mundo, es que hay países que tuvieron que avanzar y retroceder en función de dos cosas: la evolución de contagios y de la demanda de la infraestructura sanitaria. Como ministra de Producción, Comercio e Industria, espero que así no sea, se están aplicando muy bien todos los protocolos en todas las actividades que tiene Santa Cruz, pero es muy importante entender que la responsabilidad individual es importante, porque además cuidando la salud cuidamos el trabajo”, porque “si tuviéramos que volver a revisar algunas aperturas, terminaría perjudicando a la economía y el trabajo de muchos santacruceños y santacruceñas”, sostuvo.

Los ministros de Trabajo, Teodoro Camino; de Producción, Silvina Córdoba; y de Economía Ignacio Perincioli, al lanzar el plan

Aun así, Córdoba se mostró confiada en que el escenario va a mejorar, atenta a los indicadores del Ministerio de Salud.

“Confío en que no tengamos que volver a cerrar para contener la curva de contagios en todas las localidades”.

Este no es un dato menor, ya que al margen de Río Gallegos, en el resto de las localidades prevalece el distanciamiento social, y esto quiere decir que más del ochenta por ciento de las actividades están funcionando. Con excepción, claro está, de los establecimientos educativos.

En este sentido, también es cierto que cada municipio solicita permisos para administrar su cuarentena como mejor le parezca en función de la cantidad de casos que tenga. Así por ejemplo, en algunas localidades como Caleta Olivia el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria permitió la vuelta a los institutos de Inglés, y otras prefirieron no avanzar.

Cambios en Comercio

Finalmente, al ser consultada sobre los cambios en la Secretaría de Comercio, dondeeste martes asumirá el exsecretario de Hacienda de la gestión de Cambiemos, Leandro Fadúl, Córdoba explicó que “tienen que ver nuevos desafíos de los funcionarios que estaban anteriormente, de dinámicas de trabajo que se van generando en un contexto nuevo”.

Para los comerciantes, Alicia Kirchner tendió un puente con la llegada de Leandro Fadul al gabinete.

El desembarco de Fadul, luego de la salida de Karina Raynoldi, fue leído como un guiño al sector comercial, ya que se trata de alguien que no sólo ostenta un lugar en la Comisión de la Cámara de Comercio riogalleguense, sino que proviene de un espacio político con el que una buena parte del empresariado se siente cómodo.

En términos políticos, la ministra Córdoba dijo que la decisión también tuvo que ver con que “confiamos en los criterios de la gobernadora. Nuestro frente político se llama Frente de Todos, todos”, subrayó.

Así las cosas “y en función de la vinculación con el sector comercial y apostando básicamente a que todos y todas debemos aportar en este contexto, es que se dio el cambio en la Secretaría de Comercio”