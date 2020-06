Su beba necesita ser derivada y la obra social “no se hace cargo”

Alejandro Romano es de Río Gallegos y es el papá de Nicol Judith, la beba de cuatro meses que necesita ser derivada a El Calafate para hacerle una resonancia magnética.

Con el estudio en mano, los profesionales evaluarán cómo sigue su caso. Puede derivar en cirugía o un tratamiento que la beba puede realizar sin problemas en Río Gallegos, indicó su papá. Todo dependerá del resultado.

Sin embargo, aun no tienen turno en la villa turística, con lo cual, se encuentran realizando un sorteo para poder costear los gastos que implicará el viaje a El Calafate.

Es que, según detalló el papá de Nicol a La Opinión Austral, “la obra social SANCOR no se hace cargo de nada”.

Alejandro contó al medio: “Nosotros estamos con el problema de que estamos esperando el turno para la derivación. Teníamos obra social y me despidieron del trabajo, aun así en teoría me tendría que cubrir durante tres meses, pero no se hacen cargo”.

Mientras esperan por la confirmación del turno en el hospital, Alejandro indicó que busca, con anticipación y por sus propios medios, la manera de ir a El Calafate.

Nicol tiene un angioma en la cabeza que los médicos necesitan evaluar con estudios

Otra complicación tiene que ver con que, en contexto de pandemia, viajar tampoco les resulta sencillo, teniendo en cuenta que tampoco poseen movilidad propia para trasladarse.

“No están mandando ambulancias ni colectivos para allá. Tengo un vehículo prestado, pero necesitaría primero tener el turno y después poder costear los gastos, desde combustible, algún estudio o medicamento que necesite y alojamiento si es que tenemos que quedarnos a esperar los resultados”, agregó Alejandro.

Explicó, en paralelo, que aun no saben dónde le realizarán el estudio en El Calafate, tema que aún está pendiente y que dependerá de lo que le comuniquen los médicos de la villa turística y de Río Gallegos.

“En el Hospital Regional me dijeron que necesita la derivación, pero no me informaron dónde. Sólo que tengo que esperar a ver cuándo debería llevarla, eso depende de la comunicación de los profesionales para después hacer el traslado”, relató.

En este contexto, debieron atravesar un duro golpe familiar. Se trata del fallecimiento de su otra nena. Nicol tenía una hermana melliza que falleció el 30 de mayo de muerte súbita.

Con toda la situación compleja y delicada, aun deben “lucharla” por el caso de Nicol. “La estamos peleando”, agregó Alejandro.

El despido

Alejandro trabajaba hacía tres años en un frigorífico, pero lo echaron “en plena pandemia”, según describió.

“Era contratado y supuestamente no me podían mantener. Hice la denuncia a la Superintendencia de Salud, más de diez veces fui y no me responden”, agregó Alejandro. En tanto, indicó que también realizó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

La obra social, pese a que fue despedido, debería cubrirlo por tres meses.

“Todavía estoy cubierto por la obra social, me queda un mes más, pero jamás me cubrieron nada, es una tomada de pelo”, apuntó Alejandro.

“La última vez que tuve que comprarle remedios a las dos bebas, fui a la farmacia y me dijeron que la obra estaba inhabilitada y tuve que comprarlos yo. Cuando nacieron mis hijas, al ser prematuras, pedían 150 mil pesos para hacerles los estudios. Terminé haciéndolo de manera particular”, se lamentó.

Por último, detalló que la complicación que tiene Nicol es un angioma en la cabeza. “Es un cúmulo de venas que si se comunica con una vena principal de ella, le puede afectar”, concluyó el papá de las mellizas.

Para comunicarse con Alejandro, pueden hacerlo al celular (2966) 24-2480