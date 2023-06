Pablo González: "Lo hablé con Cristina y Alicia, hay que proteger Palermo Aike"

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, junto a Pablo González encabezarán la lista de senadores nacionales en el frente Unión por la Patria por Santa Cruz, se trata de la lista de unidad del oficialismo.

El actual presidente de YPF visitó los estudios de LU12 AM680 y mantuvo una larga charla con el programa Distancia de Rescate. “Mi familia sigue en Río Gallegos, vengo las veces que puedo y el resto de mis compañeros y compañeras que militan siguen trabajando”, definió sus lazos con su Santa Cruz natal.

Sobre la propuesta de integrar la fórmula con la actual gobernadora confesó que “se venía charlando hace mucho. En 2019 fui candidato a diputado nacional, la idea mía era estudiar hidrocarburos sin saber que iba a YPF”. Ya para ese momento había cumplido run rol clave en el diálogo con las operadoras, los gremios, y el Gobierno nacional.

“Luego comencé a caminar la provincia y me había preparado para ser gobernador, pero me tocó la presidencia de YPF y son dos años que me consumen mucho tiempo”, confesó.

Los desafíos no son pocos. Recordó que la empresa había perdido USD 1.000 en el 2020 y registraba caída de producción, “claramente creo que cuando transitas ese escenario y se aumenta la deuda, lo que venía -luego- con el macrismo era la privatización”.

En esta sintonía celebró que la empresa se recuperó. “Lo dicen las estadísticas, se informa trimestralmente los rendimientos a la Bolsa de Comercio y a la Bolsa de New York”.

En su recorrido de su historial político recordó que “en el tercer año del macrismo comenzamos a acomodarnos, Santa Cruz no tiene deuda, pero miren lo que sucedió con Chubut. En la Ley de Recuperación de YPF, Chubut registra pasivos por unos USD 700 millones”.

“En el 2019 creíamos que había que hacer un cambio, cuando Alicia decidió seguir como gobernadora, estuve de acuerdo, pero éramos la imagen de la crisis. A mí me tocó negociar con el gobierno de Cambiemos a cargo de Mauricio Macri. Pero, la gente nos reconoció el trabajo que se hizo y creo que lo va a seguir reconociendo porque las gestiones siguieron”, reconoció.

Más adelante, confirmó que hasta el 10 de diciembre no podrá irse de YPF y subrayó que el país debe “tomar decisiones”.

Confirmó que en Diputados comenzó a tratarse la iniciativa del GNL, “un proyecto de YPF con Petronas que va a cambiar Argentina, de la misma manera que Palermo Aike a Santa Cruz. Aquello permitirá que se exporte más que el campo, que comercializa USD 20 mil millones anuales”.

“Vaca Muerta Sur, el segundo tramo del Gasoducto NK, pero sobre todo lo que quiero proteger, esto lo hablé con Alicia y Cristina es Palermo Aike, es casi la mitad de Vaca Muerta. La producción neuquina tiene reservas para 171 años de consumo de gas interno”.

“Generamos un gran proyecto y tengo miedo que no continúe el día de mañana cuando no estemos, aquí ya pasó. Hay temores si gana Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta, ¿qué va a pasar con YCRT y con las represas? A la mina la paralizaron, mientras que en el complejo hidroeléctrico estuvieron dos años con auditorías y después vino Macri a hacer un acto en Santa Cruz”, analizó.

Luego de indicar que Sergio Massa es “una persona que está preparada” para gobernar el país, se abocó a dar una mirada a las administraciones de Alicia Kirchner como gobernadora”. Con el litio y los parques solares me toca ir a las provincias del norte, y la recuerdan con mucho cariño por su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social, tiene una trayectoria que la gente la reconoce. No es fácil gobernar”.

Bajo su mirada, “Cristina Fernández es la responsable de la segunda fundación de YPF. La primera fue de Mosconi en 1922. Ella recuperó YPF y la segunda reserva de gas no convencional del mundo en un contexto de alta demanda de energía. Cuando YPF y Petronas produzcan 25 millones de toneladas de GNL, será el cien por ciento del consumo de Francia”.

Con esta gestión y una vasta trayectoría, Pablo González y Alicia Kirchner buscarán llegar al Senado representando a Santa Cruz