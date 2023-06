Tiene 56 años y busca a su mamá: "Necesito saber quién soy"

Rosa María Zeballos celebrará su cumpleaños el próximo 30 de agosto, pero sabe que esa fecha no es la de su nacimiento.

Nació el 16 de agosto de 1966 y vivió en Mendoza hasta los 37 años, edad a la que se mudó a Río Gallegos. "Me entero que soy adoptada en 2002 por una situación muy especial y difícil de creer, pero por lo que me dijeron, todo es verdad", cuenta a La Opinión Austral.

"Siempre tuve dudas, siempre lo sospeché, pero nunca me dijeron nada. Fui única hija hasta los 14 años, mis papás del corazón fueron papás por primera vez después de 20 años de matrimonio", repasa.

Rosa María de pocos meses.

Tras la muerte de -quien creía era- su mamá, Rosa estaba muy triste y una persona que no la conocía mucho le aseguró que su madre estaba viva y que a su papá y a su hermano sólo la unía un fuerte lazo "afectivo".

Rosa se angustió más con esas palabras. "Le pedí a mi mamá del corazón que me pusiera a la persona a la cual le tenía que preguntar y a la semana apareció mi tía, que nunca nos había ido a visitar".

"Me dijeron que estoy desde muy chiquita, teniendo semana o semana y media, con mis papás. Que mi mamá era muy joven, que tenía 14 años, que era del campo y que mi fecha de nacimiento no era la que conocía. Y que mi papá biológico era una persona que tenía 'tiras', es decir, gendarme o militar", recordó que le contó a su tía sobre lo que le habían dicho previamente.

Su tía rompió en llanto y le confirmó que su familia no era biológica. Matilde, tía de la mamá "del corazón" de Rosa, vivía en San Luis y había ido al Hospital Central de Mendoza a cuidar de un cuñado.

Rosa María a los ocho años, junto a su mamá y su papá 'del corazón'.

"Mi mamá biológica estaba cuidando a su mamá que estaba muy enferma. Tenía 14-15 años y estaba fajada, nadie sabía que estaba embarazada. Estaba desesperada", relató que le contó su tía y continúa: "Cuando me tiene en el baño, empezaron los gritos, el correteo. El Central no es un hospital de maternidad, me tuvieron que trasladar al 'Emilio Civit' bajo custodia policial".

Así conoció la secuencia de hechos, su fecha de nacimiento real, pero sigue sin conocer los nombres de su madre y padre biológicos. Además, en Guaymallén no hay hospital materno, lo que explicaría por qué en su acta, en lugar del nombre y firma de una partera, figura que hay testigos.

Por la edad que tenía su madre al quedar embarazada y el ocultamiento, deduce: "Puedo haber sido producto de una violación".

¿Celina?

Cuando su mamá estaba hospitalizada, Rosa conoció a Celina de Fernández, una mujer que vivía en Canadá y se encontraba visitando a su suegra que estaba internada. "¿Para que la traes? Si no es una buena mujer", recordó que fue la inesperada respuesta de su madre cuando se la quiso presentar.

Con el tiempo, surgieron otras situaciones que le generaron más dudas sobre si Celina podía ser su madre.

Rosa supo también, mediante su tía, que cuando tenía pocos días de vida, su madre biológica la fue a buscar. "Te tenían hecha una reina", mencionó que le dijo su tía y continuó "ella me besa, me agarraba muy fuerte y no me soltaba. Mi mamá tiritaba como una hoja y el padre de mi mamá biológica le dice: 'Agarrá esa niña y vamos'. Ella, llorando, me besó, me abrazó, me entregó a mi mamá y le dijo que ella sabía dónde la dejaba y que iba a estar muy bien".

La única certeza de Rosa por estos días es que su mamá tendría 70 o 71 años.

Ya lleva 21 años en su búsqueda, en la que persiste y afirma: "Tengo un derecho, necesito saber quién soy y de dónde vengo. No soy quién para juzgar, mi mamá era muy chica, no sé cuál fue la circunstancia. Si bien ella me dejó y no puedo estar más agradecida de que haya elegido a los papás que eligió, necesito saber de ella, qué le pasó, cómo está, por qué no volvió"