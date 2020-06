Tras la polémica, Jorge "Locomotora" Castro pidió perdón a la diputada Liliana Toro

En la última sesión en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, los legisladores y legisladoras de la provincia reconocieron la trayectoria del caletense Jorge “Locomotora” Castro.

En este contexto, también se presentó el proyecto de Ley Locomotora, el cual prevé reconocer y pagarles un sueldo a deportistas santacruceños que alcancen la excelencia y representen a Santa Cruz a nivel internacional.

El mismo iba a ser tratado en la sesión en la Legislatura, pero fue la legisladora por el pueblo de Caleta Olivia, Liliana Toro, quien mocionó para que el proyecto no obtuviera despacho.

Al cruce de la diputada también salió su par. “Ahora aguantate el sogazo”, le dijo a Toro el diputado de SER, José Luis Garrido, en un pasillo de la Legislatura. Luego de los violentos dichos, pidió disculpas a través de la red social Facebook.

Pero la polémica no quedó allí. Jorge “Locomotora” Castro dedicó un posteo en su Facebook a la diputada: “Tenés que hacer las cosas que yo hago de corazón. No soy político como vos, que está sentada en una banca y decís cosas como las que dijiste”, dijo, y aseguró conocerla “desde chica”.

El 'Roña' en la sesión de Diputados, cuando recibió un reconocimiento a la trayectoria y presentaron el proyecto de 'Ley Locomotora'.

“Sos una cara rota -continuó- la semana pasada me saludaste en la Cámara de Diputados y me dijiste hola Roña”, y agregó no poder “creer que lo hayas parado. Todos los diputados de la provincia lo aprobaron y vos que sos de mi pueblo no lo aprobaste”.

Para rematar, el boxeador opinó que los motivos de la legisladora son porque “seguro que querés fama. Si fama querés yo te voy hacer famosa. Espera el vuelto que voy a empezar hablar”, lanzó en tono amenazador.

La diputada, interiorizada sobre los dichos del boxeador caletense, indicó a La Opinión Austral que iniciaría acciones legales de no retractarse y explicó que su negativa al proyecto nada tenía que ver con “cuestiones personales” para con el deportista.

La disculpa

El boxeador dialogó con LU12 AM680 Río Gallegos y explicó a la emisora que su reacción “fue un momento de calentura”. Entre algunas risas y un tono tibio, le pidió perdón a la funcionaria y agregó que se mostró molesto porque se trataba de una persona que era “de Caleta Olivia como yo”.

“Qué lío que se armó eh, ¿qué sabes de eso?”, preguntaron los locutores. “Sí, pero bueno. No sé nada del lío, qué se le va a hacer”, dijo entre risas el boxeador.

Luego, explicó: “Yo lo que quería es que se apruebe el proyecto porque está muy bueno, pero todos lo aprobaron menos la diputada de mi pueblo. Lo dije en un momento de calentura, así que le pido disculpas si en algún momento la ofendí”.

En un tono un tanto más serio, se explayó: “Yo estoy contento de ese proyecto, en Argentina y partes del mundo lo necesitan. Me llamaron desde México y Colombia a ver si se había aprobado el proyecto porque lo necesitaban”.

Para Castro, “es muy lindo que salga esta ley en mi provincia, yo quería que salga el proyecto Locomotora y que después se eleve a nivel nacional”.

En paralelo, agregó que no se comunicó con la diputada y, tras la disculpa, lanzó otro mensaje poco claro: “Yo soy un personaje, la diputada también, está para comandar en la provincia y si me pongo a hablar tengo que hablar muchas cosas”.

Explicó, para concluir, que conoce a Toro “desde chiquita” y reiteró: “Fue un momento de calentura porque era la diputada de mi pueblo y yo para mi pueblo dejé todo, hice conocer Caleta Olivia y la provincia en muchas partes del mundo”