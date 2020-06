Un equipo de profesionales quiere investigar quién mató a Zulma

Un equipo encabezado por el abogado penalista Carlos Muriete se presentó ante el juez de Instrucción, Ludovico Pala, para a que los acepte como colaboradores en la búsqueda del esclarecimiento del crimen de la médica Zulma Malvar, ocurrido en Puerto San Julián.

La presentación, a la que tuvo acceso en exclusiva La Opinión Austral, se da cuando faltan apenas semanas para que se cumpla el año desde que ocurrió el crimen que sacudió a la localidad portuaria, por el cual no hay siquiera imputados.

Sin embargo, la causa no esta inmóvil, ya que la semana pasada se les tomó testimonial a unas once personas, entre ellas compañeros y compañeras de trabajo de la víctima, aunque no hubo pistas firmes sobre quién pudo querer muerta a la ginecóloga de 63 años.

Hace poco, este medio reveló el duro revés que tuvo la investigación, cuando los resultados del examen mitocondrial que había sido enviado a laboratorios de Buenos Aires regresaron con un resultado desalentador: el pelo encontrado sobre el cuerpo de Malvar era de ella.

La causa sigue caratulada como “División Comisaría Segunda s/investiga homicidio”, sin saberse siquiera si acaso el autor es un varón y entonces poder hablar con certeza de un femicidio. Aún así, es difícil pensar que no lo haya sido. En la escena también se levantaron dos muestras, una femenina y una masculina, que no coinciden con nadie del entorno de la occisa.

Por eso Muriete, que es licenciado en Ciencias Penales y Sociales con un postgrado en Criminología, ideó convocar a profesionales de la provincia y conformar un equipo de colaboradores externos para llegar a la verdad, en un contexto en el que las marchas para pedir justicia por Zulma no cesan, llegando incluso a reclamarse la renuncia de Pala.

El equipo interdisciplinario en carácter de amicus curiae se presentó con un escrito “debido al interés general que provoca en la sociedad el descubrimiento de la verdad real en la muerte de la Dra. Zulma Malvar... donde la autopsia determinó que fue por asfixia mecánica y con signos de mucha violencia física de ataque y defensa en su cuerpo; a los fines nos permita acceder al expediente y realizar un estudio pormenorizado científicamente para verter una opinión fundada en la búsqueda de la verdad”, se lee.

Entienden que lo que está en juego es “el derecho a la verdad en pos de la dignidad de la víctima” y aseguran poder “aportar nuestros conocimientos científicos” para obtener la respuesta a cuatro interrogantes que no están ni cerca de tener hoy respuesta: ¿qué pasó con Zulma?, ¿cómo y por qué ocurrieron los hechos? y ¿quién fue el autor?

El equipo, integrado por el ex fiscal de Cámara Gabriel Giordano; el ex comisario Manuel Rodríguez; el licenciado en Acción Social Alberto Rearte; el ex jefe de Bomberos de zona norte Walter Jones; la médica Priscila Martínez Villegas; el psicólogo Lucio Andrade; los abogados Cristian Arel, Yamila Borquez, Gabriel Bertorello y Sandro Levin, y los comisarios retirados Héctor Ruiz, Ernesto Pío y Julio Díaz, se ofreció a trabajar gratis y a llevar adelante una técnica de investigación con el fin de orientar la causa.

Amicus curiae

Se trata de una figura procesal, reconocida por un gran número de tribunales nacionales e internacionales, que consiste en una vía para proporcionar argumentos y opiniones por terceros ajenos al proceso ante un tribunal, como una herramienta disponible al juzgador para colaborar en la tarea de clarificar criterios y estándares sustanciales para la resolución de una causa judicial.

Constituye un factor suplementario de legitimidad de la actuación del Poder Judicial y la Corte Suprema, que sostuvo en una acordada del 20 de julio de 2004: “Autorízase la intervención de Amigos del Tribunal en todos los procesos judiciales correspondientes a la competencia originaria o apelada en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general”