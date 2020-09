El puerto de Deseado en “alerta naranja” permanente

“Alerta naranja, estamos en alerta naranja permanente en el puerto”, lamentó el intendente de Puerto Deseado, Gustavo “Kaky” González, en declaraciones a La Opinión Zona Norte.

En una rápida enumeración del estado actual en ese recinto portuario - el más importante de Santa Cruz por la cantidad de descargas-, se podría iniciar con que una empresa pesquera como Vieyra, cerrará un mes antes el trabajo de su planta de procesamiento de langostinos, dejando a 120 operarios eventuales sin sus fuentes económicas (cobraban cerca de 40 mil pesos). En años anteriores, la actividad de las plantas cesaba en octubre o noviembre.

Durante los primeros meses de la pandemia, hubo piquetes en el ingreso a las plantas por parte del gremio STIA; a lo que prosiguió, en la primera semana de julio y sin respiro, el paro de marineros por el rechazo a que sus haberes sean pesificados. Por ende, la temporada ya había arrancado tarde, y algunos de estos enfrentamientos permanecen hasta el presente, o incluso, más allá de las conciliaciones obligatorias dictaminadas desde la Dirección Regional de Trabajo, alguna de las partes la incumplía.

En algunos sindicatos anidan feroces internas. Facciones que no acatan a nadie

Paralelamente, estuvo el conflicto con los estibadores por reclamos salariales, cuando sucedió lo del violento piquete de un grupo disidente que fue hasta la ruta 281 -la que se conecta con la ruta nacional 3-, y allí, además de apedrear a periodistas del canal local, cortó toda circulación a los transportistas; sobre todo a un camión que arribaba con langostino fresco, de la empresa de buques “Arbumasa”, hacia la planta de Vieyra.

Los reclamos se extremaron hasta bloqueos de largo tiempo en el muelle. FOTO: DAVID CAPITANELLI

El camión tuvo que pegar la vuelta a Camarones. Esa mercadería tuvo que ser derivada a otras plantas chubutenses. “Todo esto llevó a que finalice el contrato de 6 barcos que Arbumasa había alquilado”, explicó el intendente González.

Langostinos lejanos

Como para aumentar la complejidad, el recurso ictícola está muy lejos de aguas santacruceñas. La captura debe hacerse en la zona del norte chubutense, sobre el paralelo 44, lo cual implicó un costo mayor para los buques que descargan en Puerto Deseado.

Y el episodio del buque Aresit, que llegó a esa localidad con toda su tripulación con COVID-19 también encendió los ánimos. En realidad, la logística de prevención sanitaria de los buques en puertos se complejizó mucho más de lo que calculaban los empresarios en marzo.

Internas feroces

Otro punto no menor a todo este caldo conflictivo, es lo que pasa dentro de los gremios. Los estibadores, representados en SUEPP, poseen un sector disidente que fue el que cortó la ruta hace una semana. El STIA también tiene sus rebeldes: cuatro delegados que ocuparon hace unos días la sede gremial y que todavía pernoctan allí.

En estos cuatro meses de conflicto no sólo perdieron las empresas, también hubo despidos

No son muchos los que se atreven a debatir con algunas facciones gremiales en la propia localidad; ni tampoco las empresas pesqueras suelen emitir comunicados sobre su realidad, salvo algunos trascendidos que hacen circular por medios especializados de la pesquería sobre su descontento, quejándose de que Puerto Deseado ya no es seguro para invertir; amenazando con llevar todas sus operaciones a Chubut o, más lejos aún, a Mar del Plata.

Competencia con Chubut

Aún así, las terminales portuarias chubutenses tampoco tuvieron calma chicha: en junio, el Gobierno de Mariano Arcioni había cerrado preventivamente los puertos por los casos de coronavirus en el buque Santorini; lo que provocó que algunos buques tuvieran que recalar en Deseado y en Caleta Paula. Después, Arcioni reabrió los puertos, pero inmediatamente explotó el conflicto nacional de los marineros, y en lugares como Puerto Madryn hubo hasta piquetes y cortes de ruta. El caso es que la suerte está echada en Puerto Deseado sobre esta época langostinera.

David Neira, del gremio de la alimentación, STIA, comentó a La Opinión Zona Norte que “está terminando la temporada para Arbumasa, que distribuye la mercadería a las empresas procesadoras. Todo lo que pasó hizo que mucha gente que había empezado a trabajar en las plantas, con contratos temporarios, hayan quedado sin trabajo”.

Los complejos protocolos sanitarios, incrementaron los costos

“Ya Vieyra reventó todo lo que tenía”, dijo. “Ahora sigue procesando pero sólo para sostener a sus empleados efectivos”, aclaró. El gremialista admitió que la temporada no sólo comenzó tardíamente, sino que su propio sindicato paralizó la actividad de las plantas de procesamiento por casi un mes. Aunque defendió la postura, alegando que ellos venían pidiendo un acuerdo salarial desde diciembre.

Las “bajas”

Y a duras penas se llegó a un acuerdo, pero, tras esta dura lucha hubo bajas: setenta personas fueron despedidas de las plantas, especialmente de la pesquera Veraz. Ese tema ahora está en manos de la Justicia. Y la relación entre el STIA y empresas, quedó mal.

En cuanto al tema interno, Neira comentó que las cuatro personas que están tomando el sindicato representan a una minoría. “Hace dos semanas que están ahí y me extraña que el juez no haya actuado. Reclaman el pago de los veintisiete días de paro que hicimos, y que no se pagaron. Pero no tienen el aval de nadie”, reprochó. Por ahora, la Comisión Directiva del gremio trasladó su oficina a otro lugar. Neira mencionó a delegados como Sánchez; Marcelo Maldonado de Argenova, Juan Mayta de Empesur, y Juan Pérez, de Vieyra. De ellos dijo que no cuentan con el apoyo de sus propios compañeros, pero que aún así están allí.

Un pasado de violencia

Los conflictos en el recinto portuario vienen de larga data, de hace más de una década, con verdaderos momentos de “alerta roja”, como cuando quemaron plantas pesqueras, julio del año 2007; más la toma del Municipio y del Concejo Deliberante.

En aquel momento, si pareció que la actividad pesquera se iría por la borda, porque hubo cientos de cesanteados y consecuencias devastadoras para la economía comercial local con cierres de negocios. Aquella vez se incendiaron 9 plantas pesqueras, en un conflicto generado por un grupo de marineros que estaban nucleados en la Agrupación de Marineros de Santa Cruz, cuando reclamaban la eliminación del impuesto a las ganancias.

En cuanto al futuro inmediato de la captura de langostino, el Consejo Federal Pesquero dispuso el cierre del área 6, comprendida entre los paralelos de 44° y 45° sur. El área de pesca que ha quedado descartada fue la prospectada a solicitud de la provincia de Santa Cruz y del subsecretario de Pesca de la Nación. Según consta en el acta, entre los paralelos 45° y 46° de latitud sur, “la captura por unidad de esfuerzo promedio de langostino muy baja, con un porcentaje de individuos juveniles del 31% y una alta relación merluza/langostino”