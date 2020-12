Una enorme caravana le dio el último adiós a Ricardo Britapaja

La localidad chubutense de Sarmiento despidió los restos del exintendente Ricardo Britapaja con una impresionante caravana. Se vivieron momentos de mucha emoción. Su esposa Susana y su hijo Mauricio agradecieron a los vecinos por el respeto y el acompañamiento.

Los restos del exintendente arribaron cerca de las 11 horas del domingo a la localidad y una larga caravana de vehículos aguardaba para darles su último adiós.

Integrantes de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y Ejército Argentino escoltaron a los miles de vehículos que hicieron el recorrido por la avenida principal de la ciudad.

Luego hicieron su paso por las sedes del partido Alternativa Vecinal, el cual Ricardo Britapaja lideró por 24 años y donde trabajaba por muchas horas planificando junto a su comisión directiva.

De ahí se dirigieron hasta el Municipio local, donde cientos de vecinos esperaban para hacer un minuto de silencio en su memoria. Vecinas arrojaban pétalos de rosas en medio de expresiones de dolor y tristeza.

La esposa del exintendente y sus dos hijos se permitieron algunos abrazos y recibieron las ofrendas florales por parte del intendente Sebastián Balochi. De allí se trasladaron sus restos al cementerio local, seguidos de una larga caravana de autos. En el interior de la necrópolis se realizó una ceremonia íntima para la familia.

A las puertas de la comuna, Susana Ana dialogó con los medios de prensa. Recordó el amor de su marido por la localidad. “En una oportunidad le dije: Tenemos nuestros hijos viviendo en otro lado, sería un buen momento para irnos, y no quiso”, sostuvo, recordando que le dijo “mi pueblo es Sarmiento, aunque no esté en la función pública, estoy contento igual”.

Y agregó: “Eso es lo que él quería, y cumplimos, lo trajimos, no de la forma que hubiéramos querido. Pero la luchó hasta el último minuto, se los puedo asegurar, fue muy cruel todo lo que nos pasó”, expresó.

“Fue un elegido. Y me voy a hacer eco de unas palabras que me dijo un párroco de Rada Tilly cuando indicó que él no va a estar a tu lado, pero sí en la habitación del costado, siempre estará y quiero que lo recuerden así”, concluyó Susana, agradeciendo a todos los presentes por las muestras de cariño