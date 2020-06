Una pareja fue detenida por pornografía infantil en El Calafate

Un hombre y su novia fueron demorados por orden de la Justicia por una causa que investiga la tenencia de pornografía infantil, además de la distribución de material de imágenes sexuales con menores.

De acuerdo a fuentes policiales y judiciales consultadas por La Opinión Austral, se supo que todo comenzó a mediados de febrero de 2019 cuando un alerta de Missing Children llegó a Buenos Aires sobre un caso que ocurriría en la localidad de El Calafate.

Tiempo después, la causa quedó en la Fiscalía y del caso tomó intervención la Dirección de Investigaciones (DDI) de la localidad. Rápidamente, a través de la búsqueda de las IPs, se pudo establecer la conexión de la casa donde, una o más personas, tendrían pornografía infantil y la compartirían en la web.

Según pudo saber este medio, el intercambio de imágenes que involucraban a menores en situaciones sexuales, serían por Internet y no por servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, aunque no se descarta que el ciberdelito fuera hecho por Facebook u otra red social.

El procedimiento

Luego de meses, finalmente el juez de la localidad ordenó el allanamiento que se hizo en horas del mediodía del jueves en una casa de la periferia de la ciudad de los Hielos Eternos, precisamente en una morada emplazada en la calle Los Corintos al 1000, entre Las Lengas y Los Jazmines.

Al momento en que la Policía irrumpió en la morada, se dio con dos personas que son pareja. Un hombre de 36 años, del que no trascendieron mayores detalles, y una mujer de 38 que es ama de casa. Ellos fueron trasladados en calidad de detenidos a la Comisaría Segunda mientras la Policía realizaba el allanamiento en busca de evidencia.

Como no había más personas en la vivienda, no se pudo determinar si la pareja es inocente o si otra persona sería quien cometió el delito. Desde la Policía actuante indicaron que, al momento del procedimiento, sólo estaban los moradores y se desconoce si tienen hijos. No obstante, indicaron que los demorados no cuentan con antecedentes penales.

De igual manera, el resultado del allanamiento fue positivo. La Policía secuestró computadoras portátiles, pendrives, unos cien cds, discos externos y una consola PlayStation que tiene espacio de un terabyte para almacenar información.

Todos los objetos informáticos fueron elevados a la Justicia que determinó sean peritados por el personal de Apoyo Tecnológico de la Policía Provincial. Luego se conocerán los pasos a seguir de la Justicia.

Antecedente

Cabe recordar un caso similar que se registró en 2019 cuando Carlos Narvarte, el juez de la ciudad turística, pidió una copia de lo peritado ya que presumía que, además de tenencia y distribución de porno infantil, un hombre producía este aberrante material.

En esa oportunidad, la causa era de Buenos Aires, pero, finalmente quedó en el fuero provincial. Al imputado le sumaron causas de abuso sexual y quedó detenido