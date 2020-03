Desde la localidad de Puerto Santa Cruz llegó, vía redes sociales, la lamentable noticia de que uno de los referentes deportivos del fútbol en Zona Centro, dejó de existir.

Se trata de Julián Filetto Adell. Sin dudas que con él se fue una parte de la historia de Puerto Santa Cruz. Ariel Aguirre, colega de la localidad, indicó: “El Titán; el comunicador social; el gran organizador de eventos; quien fuera presidente del Club Atlético Santa Cruz; director del Gimnasio Municipal; presidente de la Liga de Fútbol Centro; el interminable amigo de las bochas; el hermano; el tío; el amigo de todos, hoy toca despedirlo”

Finalmente expresó: “Vamos extrañar tus mensajes de los sábados a la mañana; tus aportes radiales; tus anécdotas; tu excelente buena predisposición a la hora de hacernos de corresponsal. Hasta siempre Titán! Que Dios te reciba con los brazos abiertos y ojalá puedas compartir esa buena música que nos supiste hacer escuchar en ‘Miscelánea musical’; ‘Filetenado en la tarde‘”.

Los restos fueron velados a puerta cerrada producto de la prevención por la pandemia de coronavirus.

Los mensajes no se hicieron esperar desde distintos puntos de la provincia, pues fue un hombre que se dedicó a generar espacios y abrir caminos a quienes deseaban como él la propagación del fútbol. No hubo localidad a la que no visitara con su mensaje optimista y conciliador.