El jueves pasado, Isidoro Disco Pub quedó en la mira por ser el escenario de un ataque en manada. En el bar del local, una joven de 21 años denuncia que fue golpeada por un sujeto de 44 años y otras tres personas. La víctima tiene una fractura en la mandíbula. En el boliche, había diez personas que consumían alcohol pasada la hora de cierre.

El jueves a la mañana -pasadas las 8:20 horas- Micaela de 21 años fue atacada en un boliche de Caleta Olivia por un hombre que le dobla la edad. La joven contó lo que le sucedió mediante redes sociales, “agradecida de poder contarlo”. Por los fuertes golpes que recibió, tiene fractura en la mandíbula.

Lo que le pasó a esta joven alertó a la comunidad caletense por los hechos que acontecieron en Las Heras –donde Elías y Santiago fueron acuchillados en una gresca y ahora tienen una larga recuperación por las heridas –y en Villa Gesell, lugar en que un grupo de rugbiers mataron a golpes a Fernando Báez Sosa, un hecho que conmocionó al país entero.

Según el relato de la joven, ella se encontraba con dos amigas en el bar de Isidoro Disco Pub cuando un hombre –que estaba haciendo disturbios junto a una mujer y dos muchachos más– se acercó a la barra para pelear con el personal de seguridad. En medio del altercado, la joven intentó calmar la situación con palabras y recibió una agresión que la tumbó en el suelo.

“Primero me empujó y después me dio una piña en la mandíbula, ahí me caí, mareada por el golpe”, contó la joven. Una vez en el suelo comenzó “el horror”, ya que los dos muchachos y la mujer que acompañaban al agresor se le “fueron encima” y le propinaron “golpes en todo el cuerpo, golpes contra el piso, la agarraron del cuello y le tiraron el pelo”.

En medio del altercado, el personal privado de seguridad intervino y sacó a Micaela y sus amigas afuera. “Nos tiraron al abandono, a la deriva ¿y si yo me desmayaba? ¿si uno de los golpes era mortal y caía afuera? –pregunta la joven y remarca –qué error cometió el personal de seguridad de Isidoro, en vez de cuidarnos a nosotras protegieron a esos salvajes”.

Cabe destacar que minutos después llegó la Policía y procedieron a identificar a las personas que se retiraban del lugar, así dieron con el agresor de Micaela. Se trata de Víctor Cárdenas, un hombre que le dobla la edad a la joven agredida: tiene 44 años. Al momento de ser identificado, se retiró en una Toyota Hilux de color gris sin mediar palabra con los efectivos policiales que fueron al lugar.

Asimismo, llegó una ambulancia que llevó a la joven al Hospital Zonal para que sea atenida por sus lesiones. Quien le prestó atención fue la doctora Zulema Aybar, quien certificó que Micaela tiene “trauma en maxilar inferior derecho, lo cual compromete articulación temponomaxilar derecho y excoriación en región mentón”.

Por otro lado, La Opinión Zona Norte tuvo acceso a información en exclusiva. Una persona que estuvo presente esa mañana comentó que en el interior del boliche “había alrededor de diez personas que estaban consumiendo alcohol y drogas”. Todo eso sucedió fuera del horario establecido por la Municipalidad de Caleta Olivia –los locales nocturnos deben cerrar a las 6 de la mañana–y éste estuvo funcionando hasta que llegó la Policía a las 8:20 de la mañana.

Por otro lado, este medio supo que el propietario del boliche, Cristian Uribe “salió a quejarse con la Policía, diciendo que ese lugar es propiedad privada”, cuando los uniformados identificaban a los individuos que estaban en las inmediaciones. Además, que al resto de las personas que se encontraban en el interior del local “las hizo salir por la puerta lateral, no por el frente”. LOZN intentó comunicarse con Uribe, pero no obtuvo respuesta.