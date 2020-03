El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informa el envío al Instituto Malbrán de 5 nuevas muestras, las cuales se suman a las 3 que ya habían sido enviadas. Todas ellas, corresponden al Hospital SAMIC de El Calafate y corresponden a casos de vinculación con el caso positivo de Coronavirus que fuera confirmado el día martes 17 de marzo.

El hombre continúa internado en el hospital SAMIC por haber sufrido un traumatismo leve de columna cervical con fractura.

¿Por qué tenemos que quedarnos en casa?

“Según el comportamiento que manifiesta el virus en el mundo sabemos que es muy contagioso, tiene una posibilidad de transmitirse de manera más fácil y rápida que el virus de la gripe común. Cuando se solicita a la comunidad aislamiento y que se queden en la casa es para evitar el contacto con el otro y por ende la propagación. La forma de evitar la propagación del COVID-19 es cumplir con las recomendaciones que ya todos y todas conocemos respecto de la prevención y ser responsables quedándose en casa y si se sale por alguna cuestión impostergable cumplir con los cuidados”, afirmó el Ministro Juan Carlos Nadalich.

La policía cumplirá un rol fundamental en el cuidado de la población.

Tomar conciencia

Desde el gobierno se insiste en la necesidad de que todos los vecinos y vecinas tomen conciencia de la importancia de cumplir con las recomendaciones, ser responsables socialmente y entender que quedarse en casa no implica seguir con los hábitos normales o considerar que se está de “vacaciones”. “No hay que tener miedo sino que debemos asumir conductas responsables. El miedo lo tenemos que vencer con conocimiento, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo y saber que tenemos medidas para erradicar el virus. La solidaridad es una de las partes humanas que no podemos perder en medio de este virus al contrario tiene que florecer. Si tenemos una persona en riesgo debe mantener un aislamiento. Hay que ayudar a los adultos mayores y enseñar a los más chicos a ayudar a los adultos mayores, más si tiene una patología crónica y no sobrecargar con una infección nueva”, agregó el ministro.

Respetar el aislamiento social con responsabilidad



El Ministro de Salud y Ambiente de la provincia solicitó a la comunidad respetar el aislamiento social con responsabilidad y cumplir con las normas de prevención dispuestas en el marco de la Emergencia Sanitaria que rige en la provincia. En este sentido es fundamental actuar de manera responsable y seguir las recomendaciones informadas oportunamente por la cartera sanitaria, a saber:

-Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar.

-Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol.

-Mantener ventilado el ambiente donde se encuentra.

-Evitar asistir a lugares públicos y estar en contacto a menos de dos metros con otras personas.

-Evitar automedicarse.

Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:

-Antes y después de manipular basura o desperdicios.

-Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.

-Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.

-Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.



-Después de ir al baño o de cambiar pañales.

El alcohol en gel, uno de los elementos de higiene personal que no puede faltar en casa.



Adecuada higiene respiratoria:

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe.

-Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar.

-Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.

-Limpiar las manos después de toser o estornudar.

Ventilación de ambientes.

-La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.

Responsabilidad:



Con el objetivo de lograr la detección precoz, el estudio, el aislamiento de un eventual caso y el seguimiento estricto de sus contactos se ruega ser responsable a la hora de informar y manifestar sintomatología asociable al virus. También recordamos que ante la menor sospecha de síntomas , es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los síntomas, eviten el contacto con otras personas.