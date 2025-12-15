Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sábado pasado, en la tranquila localidad de El Calafate, se registró un nuevo caso de robo domiciliario que ha generado alarma entre los vecinos. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle José Formenti, a tan solo 200 metros de la Comisaría Primera, lo que ha sorprendido por la cercanía con el centro de seguridad de la zona.

A las 19:30 horas, el dueño de la vivienda, al regresar a su hogar, notó que la puerta de ingreso había sido violentada. Inmediatamente dio aviso a la policía, quienes se presentaron en el lugar para tomar la denuncia y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Según el relato del propietario, los ladrones se llevaron una variedad de objetos, entre ellos una tablet, dinero en efectivo en pesos y dólares chilenos, un conjunto de monedas de colección, una mochila y una prenda de vestir, indicó el portal de noticias Ahora Calafate. Aunque el monto exacto del dinero sustraído aún no fue precisado, la pérdida de artículos de valor sentimental, como las monedas de colección, generó una gran preocupación en la víctima.

El equipo policial de la Comisaría Primera de El Calafate inició de inmediato las actuaciones de rigor y, bajo la supervisión del Gabinete de Criminalística, se procedió al relevamiento de huellas y la recolección de posibles indicios en el lugar del robo. Según pudo saber La Opinión Austral, además, se comenzó con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, esperando encontrar alguna pista que permita identificar a los autores del crimen.

Aunque la investigación sigue abierta, y las autoridades no han logrado identificar hasta el momento a ningún sospechoso, el hecho resalta nuevamente las preocupaciones sobre la seguridad en zonas residenciales de la ciudad, especialmente en áreas cercanas a los centros de control policial.