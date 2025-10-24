Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División Operaciones Rurales de El Calafate (DOREC) lleva adelante un extenso allanamiento en un establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional N°40, a unos 80 kilómetros de la localidad. La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N°1 tras la denuncia de un productor que reportó la desaparición de ocho animales. El procedimiento se desarrolla en medio de la preocupación del sector por los reiterados casos de abigeato en la región.

Según pudo saber La Opinión Austral, el trabajo comenzó el martes pasado, cuando efectivos de la DOREC se trasladaron hasta un establecimiento rural sospechado de tener relación con un presunto hecho de hurto de ganado mayor. La diligencia, dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de El Calafate, responde a la denuncia presentada por los propietarios de la estancia La Catalina, quienes alertaron sobre la falta de ocho vacunos de su rodeo.

Según fuentes policiales, el operativo se lleva a cabo en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional N°40, una zona de difícil acceso y con gran extensión de campo abierto. Desde el inicio del procedimiento, que se extenderá hasta el viernes inclusive, los agentes trabajan en la identificación y recuento del ganado que se encuentra dentro del establecimiento.

Agentes junto a uno de los animales. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En el lugar se desplegó un equipo de cinco efectivos de la DOREC, que realiza tareas minuciosas de verificación de marcas y caravanas, una labor que requiere tiempo y precisión. El portal de noticias local, Ahora Calafate indicó que los animales son concentrados en el corral principal de la estancia, donde se examina uno por uno para constatar su procedencia y comprobar si alguno pertenece al rodeo denunciado como sustraído.

De acuerdo con las estimaciones, en el campo allanado habría cerca de 400 vacunos. Cada ejemplar es revisado individualmente para descartar la existencia de animales ajenos al establecimiento, en un proceso que demanda horas de trabajo y la colaboración de baqueanos y personal especializado.

Las fuentes consultadas señalaron que la investigación avanza bajo estrictas directivas judiciales y que, hasta el momento, se han obtenido elementos de interés para la causa, aunque el resultado final del procedimiento aún no fue informado oficialmente. La Justicia deberá determinar si existen responsabilidades penales por la tenencia de animales presuntamente sustraídos.

Desde la Policía de Santa Cruz confirmaron que “se continúa trabajando de manera coordinada con las autoridades judiciales, reafirmando el compromiso con la seguridad rural y la protección del patrimonio de los productores de la región”. En ese sentido, recordaron que los controles de marcas, caravanas y documentación ganadera resultan fundamentales para prevenir y combatir el delito de abigeato, una problemática que preocupa cada vez más al sector agropecuario santacruceño.