La tranquilidad de la mañana dominical en pleno centro de El Calafate se vio alterada por un hecho de inseguridad que terminó con dos personas detenidas. Los sospechosos fueron sorprendidos mientras sustraían mercadería de un comercio y quedaron a disposición de la Justicia.

El episodio se registró durante la mañana del domingo en la intersección de las calles Agostini y Almirante Brown, un sector neurálgico de la villa turística donde confluyen comercios, circulación peatonal y movimiento constante, especialmente en temporada turística. Allí funciona un mercado que fue escenario de un robo que, por sus características, generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral y lo consignado por el portal de noticias Señal Calafate, dos hombres fueron sorprendidos mientras intentaban llevarse mercadería del local. La maniobra fue advertida y rápidamente se dio intervención al Comando de Patrullas de la Policía de Santa Cruz, que se encontraba realizando tareas preventivas en el casco urbano. La respuesta fue inmediata y permitió interceptar a los sospechosos en las inmediaciones del comercio.

Durante el procedimiento, uno de los involucrados habría intentado resistirse, forcejeando con los efectivos en un intento de escapar. Si bien logró zafar en un primer momento, la fuga duró pocos instantes, ya que fue recapturado a corta distancia gracias al rápido despliegue policial en el sector. Finalmente, ambos hombres fueron reducidos y trasladados a la dependencia correspondiente.

El hecho se produjo a plena luz del día y en una zona céntrica, un dato que no pasó inadvertido para quienes se encontraban en el lugar. Las actuaciones quedaron bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 de El Calafate, que deberá avanzar con las diligencias judiciales para determinar responsabilidades. Mientras tanto, los dos sospechosos permanecen detenidos, a disposición de la autoridad judicial interviniente.