Personal policial de distintas dependencias llevó a cabo un amplio operativo este domingo 28 de septiembre en El Calafate, en el marco de una investigación vinculada a un hecho de violencia con armas de fuego ocurrido días atrás, en el que una persona resultó herida cerca de una estación de servicio ubicada en la zona céntrica de la villa turística.

Desde el inicio del caso, la División de Investigaciones de El Calafate, en coordinación con la División Comisaría Primera, desplegó tareas de inteligencia y de campo que permitieron reunir información relevante. Dichas diligencias fueron evaluadas por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de la localidad, que, considerando la solidez de los elementos recopilados, dispuso la realización de siete allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Secuestraron armas y drogas durante allanamientos en El Calafate.

Allanamientos tras ataque con armas de fuego

Los procedimientos judiciales se llevaron a cabo en viviendas de zona céntrica, barrio Las Piedras, barrio Aeropuerto Viejo, barrio Terrazas Manantiales y barrio Linda Vista. Para su ejecución se contó con la intervención de la División Fuerzas Especiales con asiento en Río Gallegos, garantizando la seguridad de los equipos y el resguardo de la integridad de los vecinos durante las diligencias.

El operativo, por su magnitud, requirió un amplio despliegue logístico y la coordinación de diversas unidades policiales, entre ellas la División Narcocriminalidad, la Sección Canes, la División Comando de Patrullas, efectivos de las Divisiones Comisarías Primera y Segunda, así como la supervisión del Subdirector de la Dirección General Sudoeste.

Los resultados fueron altamente positivos. Entre los elementos secuestrados se destacan municiones de distintos calibres, incluidas de armas largas y cortas (.22, .32 y .45), vainas servidas, rifles de aire comprimido, un arma de fuego tipo revólver, tres motocicletas y accesorios de protección plástica para motovehículos. También se incautaron cámaras de seguridad, una cámara tipo Go-Pro, telefonía celular y prendas de vestir de interés para la causa.

Asimismo, se encontraron sustancias estupefacientes compatibles con marihuana y cocaína, junto a dinero en efectivo (pesos y dólares), balanzas de precisión y recortes de nylon. Este hallazgo motivó la intervención de la Justicia Federal con asiento en la capital santacruceña, dado que se trata de material vinculado a presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Como consecuencia de las diligencias, cuatro personas quedaron vinculadas a la investigación, mientras que dos hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia ordinaria. Las actuaciones se mantienen en curso, y tanto la Justicia Provincial como la Federal trabajan sobre los objetos secuestrados para avanzar en las distintas líneas de investigación.