Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un foco ígneo desatado por la quema de residuos movilizó este miércoles a los bomberos de la División Cuartel 8ª de la Policía de Santa Cruz. Aunque el fuego fue rápidamente controlado, el episodio volvió a poner sobre la mesa una práctica tan habitual como riesgosa: la quema de basura a cielo abierto, una acción prohibida por normativa local pero aún persistente en varios sectores de la provincia.

Según pudo saber La Opinión Austral, pasado el mediodía de este miércoles, un llamado de alerta al cuartel de bomberos de El Calafate informó sobre la presencia de humo y llamas en una zona con acumulación de basura y pastizales. De inmediato, una dotación se dirigió al lugar y constató un incendio de pequeñas dimensiones que afectaba pastos secos, maderas, hojas y neumáticos.

Unidades en el lugar del siniestro. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El personal trabajó durante varios minutos en la extinción y posterior enfriamiento del terreno para evitar la reactivación del foco. Según confirmaron fuentes policiales, la causa del siniestro fue una quema de residuos que se descontroló producto del viento, un factor habitual en la zona durante esta época del año.

La intervención rápida del Cuartel 8ª permitió contener la situación antes de que las llamas se extendieran hacia viviendas cercanas o zonas de vegetación más densa, lo que podría haber generado un daño ambiental mayor. No se registraron heridos ni pérdidas materiales significativas, aunque el episodio dejó en evidencia nuevamente la falta de conciencia respecto de los peligros que implica encender fuego en descampados o basurales.