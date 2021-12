Caso Cristóbal Riestra: pidieron la excarcelación del corredor de autos

El caso de un corredor de autos que se encuentra detenido por un incidente vial que se cobró la vida de un hombre, puso nuevamente en la lupa a los profesionales detrás del volante cuando tienen participación en choques o vuelcos que terminan siendo fatales.

Esto sucedió con Cristóbal Riestra, un joven de Río Gallegos, corredor del TN Pista que, desde el 22 de agosto pasado, se encuentra detenido en El Calafate, acusado de homicidio culposo por un hecho que se registró en la madrugada de aquel día, en la ciudad de los Hielos Eternos.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la víctima fatal del caso es Paulo César Cabello, un remisero de 48 años que perdió de la vida en el acto, tras ser embestido por la camioneta que era guiada por el piloto de carreras.

El incidente que terminó cobrándose la vida de Cabello se registró en la esquina de las calles Roca y Casimiro Biguá de la ciudad turística. Apenas a unos pocos metros donde, hace unos días, un gendarme decidió suicidarse de un disparo en el pecho.

La esquina que fue escenario del crimen fue modificada tras el incidente. Según pudo saber este diario, había un cartel que no era claramente legible. El mismo decía "disminuya la velocidad".

El día del homicidio culposo Riestra, en un primer momento, sólo había fijado domicilio. Horas después, el juez de Instrucción de la localidad, Carlos Narvarte, dispuso que nuevamente sea detenido y, desde aquel momento, se encuentra tras las rejas a la espera de nuevas directivas.

Apenas un mes y medio después del incidente, el procesamiento contra el corredor de autos quedó firme y pasó por Recursos sin mayores problemas. "No se tocó nada de la instrucción, nosotros estamos contentos con el trabajo que hizo el juez" había dicho en su momento Ricardo Julián, a cargo de la querella en la causa.

Ahora, fuentes judiciales consultadas por LOA indicaron que en los últimos días, la defensa a cargo del abogado Marcos Flores, del estudio Bertorello-Arel, solicitó la excarcelación de su cliente.

En este punto cabe remarcar lo dicho por Flores en su momento, cuando responsabilizó al remisero del hecho. Como chofer profesional, Cabello debía extremar las precauciones y conocer a la perfección la normativa aplicable y el señalamiento existente en esa esquina, y que también había un reductor de velocidad roto, había aseverado.

En esa oportunidad, Flores dijo que Cabello no respetó la prioridad de paso, y que si no hubiera transgredido las normas no hubiese existido ese hecho con desenlace fatal.

De igual manera, el juez de Recursos Nelson Sánchez remarcó que si bien la víctima no tenía prioridad de paso y circulaba sin el cinturón de seguridad, el estado en el que el imputado conducía la camioneta "no era el indicado para hacerlo, con un nivel de alcoholemia superior a lo permitido aunado a las condiciones climáticas adversas, el exceso de velocidad y el horario en que acaeciera el accidente, condujeron a la convergencia de una situación de peligro para cualquier vehículo o peatón que transitara por la zona, incluidos sus acompañantes en el vehículo que conducía, traduciéndose en el resultado fatal".

Según pudo saber LOA, el juez corrió vista a la fiscalía y a la querella y, por estas horas, el abogado representante de los derechos y garantías de la familia de la víctima se encuentra realizando su escrito.

Reconstrucción

Una de las pruebas que llegaron en los últimos días y que se sumaron a la causa es el toxicológico practicado al corredor de autos. Si bien ya se sabía que estaba bajo los efectos del alcohol, se determinó que, además de bebidas alcohólicas, Riestra había consumido estupefacientes.

Para el nueve de diciembre pasado se esperaba por la realización de la reconstrucción del hecho. La misma estaba pactada para el día mencionado, pero fue postergada.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que, finalmente, representantes del Juzgado, los abogados de la causa y los peritos de parte, se reunirán este miércoles a las tres de la tarde en inmediaciones de la esquina en la que el remise y la camioneta impactaron.