En 2020, a 30 kilómetros de la localidad de El Calafate, un equipo de científicos del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) realizó una campaña en la que colectó un buen número de materiales.

La expedición se vio interrumpida por la pandemia mundial de coronavirus e incluso el grupo de paleontólogos y técnicos quedó aislado temporalmente en El Calafate hasta que finalmente pudo regresar a Buenos Aires.

Con base en los restos colectados en esa campaña es que se realizará el anuncio de un nuevo hallazgo paleontológico en la provincia de Santa Cruz.

Es de destacar que éste no es el primer hallazgo que realiza el equipo del LACEV del Museo Argentino de Ciencias Naturales. En la misma campaña de 2020 se descubrieron los huesos del Maip macrothorax, un megaraptórido, que tenía entre nueve y diez metros de largo y un peso de aproximadamente cinco toneladas y que habría vivido en la Patagonia en el Período Cretácico, hace casi 70 millones de años.

Desde 2023, las copias de los fósiles del Maip macrothorax se exhiben en el Museo Regional Padre Molina.

También el hallazgo del Patagomaiachainko aconteció en la misma campaña. Tiene “doble importancia, porque es el mamífero más grande de la era de los dinosaurios y porque es un mamífero moderno”, indicó, a Radio LU12 AM680, el doctor en Ciencias Naturales Nicolás Chimento, primer autor del trabajo publicado en la revista Scientific Reports del grupo Nature, que en febrero de 2024 dio a conocer el descubrimiento.

Silueta y huesos de Patagomaiachainko. Imagen: gentileza LACEV

Cabe recordar que en febrero de 2023, tras lo que había sido la presentación del ornitorrinco Patagorhynchus pascuali, el doctor Fernando Novas había adelantado a La Opinión Austral que esperaban poder realizar dos anuncios más en el transcurso del año.

“Venimos trabajando con descubrimientos muy lindos, vamos a hacer dos o tres publicaciones desde el punto de vista ambiental, geológico, para ir presentando nuevos integrantes de este ecosistema. Considero que va a generar mucho interés cuando lo presentemos”, había adelantado.

El nuevo hallazgo será presentado en una charla abierta que brindará el Dr. Fernando Novas este jueves 28 de agosto a las 18:00 en el Salón Auditorio Luis Villareal del Complejo Cultural Santa Cruz, sito en José Ingenieros 60.

