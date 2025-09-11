Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El refugio de animales “Tama“, ubicado en El Calafate, anunció que cerrarán sus puertas debido a que deben devolver el predio donde funciona, con fecha límite en octubre. La protectora, reconocida por rescatar y dar en adopción perros en situación de abandono, hace un llamado urgente a la comunidad para encontrar hogar para Ema, Blue, Filomena, La Gallega, Dino y Gitana, los animales que aún permanecen bajo su resguardo.

“Llevamos muchos años ayudando a los animales en situaciones complejas, los que rescatamos aún siguen esperando la oportunidad de una linda familia. Nuestra causa siempre fue darles la oportunidad que en principio el dueño no les dio”, comunicaron desde el refugio.

El terreno donde se encuentra “Tama” no es propiedad del refugio, sino que está en condición de reserva y fue construido con donaciones, principalmente de la familia Glaze, turistas extranjeros. Según explicaron desde el refugio, la falta de autorización de obra implica que el municipio absorba la propiedad sin posibilidad de reintegro económico.

El Secretario de Gobierno, Juan Pablo Albornoz, solicitó formalmente la devolución del predio y tienen fecha limite para octubre.

Ante esta situación, el refugio busca dar en adopción de forma urgente a los canes que aún tienen a resguardo.

Además, desde Tama insisten en que la solución real a la crisis de los animales abandonados no pasa por los refugios, sino por la concientización y la importancia de la tenencia responsable. “Los refugios son consecuencia de un problema no resuelto… Malos adoptantes, vecinos que no les interesa el bienestar de sus animales ni de terceros generando complicaciones en la comunidad. El problema son los dueños, no los animales, resolver la causa sería importante. La ordenanza municipal es clara y concreta. Animales sueltos son pasible de sanción a sus dueños”, expresaron y destacaron la necesidad de hacer más castraciones y de educación comunitaria.

En este sentido, señalaron que desearían que en el futuro no existan más refugios de este tipo: “Son cárceles, una condena a muerte, es doloroso presenciar que los animales pierden su vida en el lugar esperando por años una oportunidad. Llevamos 15 años ayudando a muchos angelitos con amor desmedido, pero lo cierto es que el refugio no resuelve el problema sino que fomenta aún más el abandono”.

“Nuestra deseo también sería que este lugar fuera en desarrollo de proyectos que sumen a la comunidad, un club deportivo, extensión de la Universidad, Centro de salud. ¿Aspiramos un poco más, un Hospital veterinario, quizás?”, añadieron.

Urgencia por adopciones

Actualmente, varios perros continúan bajo cuidado del refugio y necesitan ser adoptados con urgencia antes del cierre del lugar en octubre. La protectora hace un llamado a los vecinos y amantes de los animales para brindarles un hogar: “En pocos días debemos entregar el predio y necesitamos encontrar familia para los perritos que nos quedan”, señalaron.

Luego de años de encierro, Ema, Blue, Filomena, La Gallega, Dino y Gitana siguen buscando una familia. “Merecen su libertad y el amor cálido de un verdadero hogar. ¿Nos ayudas a que este sueño se cumpla?”, concluyeron

Cualquier persona interesada en adoptar puede comunicarse directamente con el refugio (Instagram: @tama_calafate / Facebook: Tama El Calafate) antes de la fecha límite.