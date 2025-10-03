Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luana de El Calafate, fue intervenida quirúrgicamente a 48 horas de haber nacido en el Hospital Regional Río Gallegos por una atresia de esófago tipo 3.

“A los cuatro meses le detectaron un anillo vascular y una aneurisma en la aorta. Tuvieron que derivarla a Buenos Aires para ser operada”, recordó María José, mamá de Luana, en comunicación con Radio LU12 AM680.

Ahora, con nueve años, le detectaron un divertículo en el esófago. “Es bastante grande y está situado en la parte media donde se encuentran los grandes vasos y los nervios de la columna”, mencionó.

“Desde hace un mes y medio, tiene un botón gástrico que es por donde la estamos alimentando, estamos a la espera de poder viajar y realizar los estudios en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Le van a hacer una endoscopia para poder colocarle otro tipo de botón, porque el que tiene fue puesto provisoriamente”, explicó.

De acuerdo a lo previsto, la derivación sería el 29 de octubre y desde la prepaga cubre el alojamiento y pasajes de un acompañante, pero no alimentación y traslados. En este contexto, este jueves, María José inició una campaña solidaria para reunir dinero que le permita afrontar los gastos. Asimismo, piden una cadena de oración por la niña.

Para colaborar, se puede donar al alias majo.2910.mp o contactarse al 2902-403180.