El Calafate vuelve a ser escenario de un caso que se repite con demasiado frecuencia: la detención de un hombre con un extenso historial delictivo que, tras comparecer ante la Justicia, recupera rápidamente la libertad. Se trata de José Ernesto Muñoz, conocido en la región como “El Loco del Poncho”, un personaje ya instalado en el imaginario local debido a su permanente vinculación con delitos contra la propiedad en Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral, este viernes, alrededor de las 11.30, personal policial cumplió con una orden emanada del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº1, a cargo del doctor Albarracín, con intervención de la Secretaría N°1 dirigida por el doctor De Arrieta. La causa que motivó el operativo se identifica como “Muñoz José S/Hurto”, en la que se solicitaba su detención en su domicilio de la manzana 1472, lote 14 de El Calafate.

Una vez localizado, Muñoz fue trasladado a la sede judicial y puesto ante la autoridad para la correspondiente declaración indagatoria. Sin embargo, tras su testimonio, obtuvo nuevamente la libertad y se retiró por sus propios medios, pese a su extensa trayectoria policial y judicial.

Esta situación no es nueva. Muñoz, oriundo de Río Gallegos, acumula en su prontuario episodios que van desde robos domiciliarios hasta tenencia de armas de fuego. En 2017 fue registrado por cámaras de seguridad cuando intentaba ingresar a una vivienda en la ciudad turística. En 2022 fue detenido con sus manos y ropa manchadas de sangre tras el robo de gallinas y conejos, hecho por el cual un juez ordenó su incomunicación. Tiempo después, volvió a quedar libre.

Más recientemente, en 2024, fue señalado como responsable del incendio intencional de un vehículo, otro hecho grave que tampoco derivó en una detención efectiva a largo plazo. Cada caso suma un nuevo capítulo a una historia que preocupa tanto a las autoridades como a los vecinos, que muchas veces sienten que la Justicia no les ofrece garantías frente a la reiteración de delitos.