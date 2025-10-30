Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El auge del turismo y el aumento del movimiento de personas en El Calafate no sólo reactivaron la economía local, sino también la aparición de un fenómeno que preocupa a las autoridades municipales: el transporte ilegal de pasajeros. En los últimos quince días, el área de Tránsito de la Municipalidad secuestró cuatro vehículos que prestaban servicios de traslado sin contar con la habilitación correspondiente.

Según confirmaron fuentes oficiales, los rodados -entre autos y camionetas- estaban radicados en otras localidades, principalmente de Tierra del Fuego y de la provincia de Santa Cruz. Uno de los casos más recientes ocurrió el jueves por la mañana en la Ruta Provincial N° 11, a la altura del acceso este de la ciudad. Allí, inspectores municipales detuvieron un vehículo con domicilio en Ushuaia cuyo conductor transportaba pasajeros hacia El Calafate.

El hombre, al ser interrogado, aseguró que viajaba con “familiares y amigos”, aunque los inspectores constataron que realizaba viajes frecuentes entre la villa turística y Tierra del Fuego, cobrando por los traslados. Ante la falta de habilitación, el vehículo fue secuestrado y quedó a disposición del Juzgado de Faltas, que determinará las sanciones correspondientes.

Momento en el que se hacía un procedimiento. FOTO: AHORA CALAFATE

Desde la Secretaría de Gobierno local indicaron que los controles continuarán tanto en los accesos a la ciudad como en puntos estratégicos dentro del ejido urbano. “Nuestro objetivo es garantizar la seguridad vial, proteger a los usuarios y evitar la competencia desleal con los transportistas habilitados”, señalaron desde el municipio.

La medida responde a un reclamo sostenido por las agencias de remises y taxis nucleadas en la Cooperativa ARTCA, que desde hace tiempo advierten sobre el crecimiento de los llamados “Uber truchos” o vehículos que operan sin autorización. Según expresaron los trabajadores del sector, la aparición de estos servicios informales afecta directamente la fuente laboral de los choferes que cumplen con las normativas, además de representar un riesgo para los pasajeros.

En octubre de 2024, Ahora Calafate ya había dado cuenta de la preocupación del sector. Pese a la aprobación de una ordenanza que permite el uso de aplicaciones digitales para solicitar transporte únicamente con vehículos habilitados, la presencia de autos “truchos” continuaba siendo una problemática creciente.