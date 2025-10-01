Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Entró en vigencia la Resolución 45/2025 con fecha 25 de septiembre de 2025, por la que se aprueba la actualización de la Tasa de Uso de Aerostación de Cabotaje (TUAC) en el Aeropuerto Internacional “Comandante Armando Tola” de El Calafate. La suba es del 25,7%.

El cambio de tarifa se concreta mientras el Aeropuerto de Río Gallegos se encuentra cerrado por refacciones y aquella terminal aérea es la única vía posible para los pasajeros de la ciudad capital.

La medida surge a raíz de una presentación realizada por la empresa London Supply, concesionario de la terminal aérea de El Calafate solicitando la actualización de la tarifa.

Nueva tarifa

El nuevo valor de la Tasa de Uso de Aerostación de Cabotaje (TUAC) a partir de hoy es de $13.800 lo que implicó una suba de orden del 25,7%. Según la resolución, el importe surge del acta acuerdo suscripta entre la Provincia de Santa Cruz y London Supply el pasado 28 de mayo de 2025.

Se informó que la actualización “obedece a las necesidades económicas y financieras por las que atraviesa la explotación del aeropuerto“.

Se indicó que la “alta inflación registrada en el país en los últimos años ha provocado que las proyecciones económicas realizadas tanto en la oferta de licitación original como en las modificaciones posteriores, hayan quedado totalmente desvirtuadas generando que hoy el proyecto arroje una pérdida significativa”.

El concesionario destacó, además, que la Tasa de Uso de Aerostación de Cabotaje desde la inauguración del aeropuerto sólo se había modificado mediante acuerdos en los años 2009, 2014, 2018, 2022 y 2024.

Inversión

Conjuntamente con la actualización tarifaria, las partes expresaron la necesidad de realizar nuevas obras de infraestructura aeroportuaria y la adquisición de equipamiento, buscando mejorar las condiciones de seguridad y las prestaciones ofrecidas a los usuarios.

Para tal fin, el concesionario se compromete a invertir en el año 2025 hasta la suma total de $500.000.000.

El área técnica del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) resaltó que el aeropuerto de El Calafate no integran el Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).

Esto implica que el “aeropuerto no puede beneficiarse de los subsidios cruzados provenientes de las terminales aéreas superavitarias de dicho grupo”. Así, “la sobretasa tarifaria aprobada ayuda a generar los ingresos suficientes para el mejoramiento de la infraestructura bajo las condiciones pactadas contractualmente”.