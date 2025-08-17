Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del domingo en El Calafate tuvo un momento de tensión cuando un llamado de urgencia movilizó a los bomberos hacia el barrio Linda Vista en la zona alta de la villa turística. Un principio de incendio en una vivienda encendió las alarmas y puso en marcha un rápido operativo de respuesta que, por fortuna, no terminó en tragedia. La intervención de la División Cuartel 21ª de Bomberos de la Policía de Santa Cruz permitió garantizar la seguridad del lugar y llevar tranquilidad a los vecinos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió mientras gran parte de la ciudad descansaba. Minutos después del aviso, el personal especializado llegó hasta el domicilio señalado y constató que las llamas habían sido controladas por la propia dueña de casa. La causa del siniestro fue atribuida a un sobrecalentamiento de cables, un problema eléctrico que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves de no mediar la rápida reacción y la presencia de los equipos de emergencia.

Bomberos procedieron de inmediato a realizar una inspección exhaustiva de la vivienda para descartar cualquier foco activo o riesgo latente. Según informaron, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración, lo que significó un alivio tanto para la familia afectada como para la comunidad.

En el lugar también prestaron colaboración efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Comisaría Segunda de la Policía de Santa Cruz, que se sumaron al trabajo de los bomberos para garantizar la seguridad perimetral y acompañar a la vecina afectada. El operativo evidenció la importancia de la coordinación entre distintas fuerzas en situaciones de emergencia, donde cada minuto puede marcar la diferencia.

Desde la Superintendencia de Bomberos se aprovechó la ocasión para insistir en un mensaje que, aunque repetido, nunca pierde vigencia: la prevención es la clave para evitar siniestros. En este sentido, recordaron la necesidad de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de los hogares