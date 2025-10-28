Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Minutos antes del mediodía, la calle Fagnano, en el corazón del barrio Linda Vista de El Calafate, fue escenario de un fuerte golpe y gritos de desesperación. Una niña de apenas cinco años había sido atropellada por un automóvil Chevrolet Corsa cuando intentó cruzar la calzada, luego de salir de un comercio acompañada por su madre.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas por Ahora Calafate, la mujer acababa de realizar algunas compras y llevaba ambas manos ocupadas con bolsas, mientras la pequeña se adelantó algunos pasos. En cuestión de segundos, cruzó entre un vehículo que estaba maniobrando para estacionar y una camioneta detenida, sin advertir que por la calle se aproximaba el Corsa.

El conductor, que circulaba a baja velocidad según testigos, no alcanzó a frenar a tiempo y la embistió. La escena fue presenciada por varios vecinos y transeúntes que rápidamente acudieron en ayuda de la menor. Dos bomberos que se encontraban fuera de servicio en la zona asistieron de inmediato a la niña, conteniendo a la madre visiblemente conmocionada mientras aguardaban la llegada de la ambulancia del Hospital SAMIC.

La pequeña presentaba golpes visibles en la frente, las manos y una pierna. Fue trasladada de urgencia al nosocomio local, donde quedó internada para su observación. Fuentes médicas consultadas informaron que sufrió una fractura en una pierna, aunque su estado general es estable y se encuentra fuera de peligro.

En el lugar del hecho trabajó personal policial y peritos de tránsito para establecer las circunstancias del siniestro. Tal como marca el protocolo, el Juzgado interviniente ordenó la extracción de una muestra de sangre al conductor y el secuestro preventivo del vehículo hasta que se aclaren las responsabilidades.