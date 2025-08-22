Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo que comenzó como un operativo policial en busca de teléfonos robados terminó convirtiéndose en una investigación por drogas. El procedimiento, llevado adelante este jueves al mediodía por la División de Investigaciones de El Calafate, dejó al descubierto la presencia de plantas y semillas de marihuana en una vivienda del barrio 90 Viviendas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, el allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil en el marco de una causa por un robo a un local comercial dedicado a la venta y reparación de teléfonos celulares. Con la orden judicial en mano, los efectivos llegaron hasta un inmueble señalado en la investigación. Sin embargo, el resultado fue negativo en relación a los aparatos que se buscaban.

Un móvil policial afuera de la morada allanada. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

La sorpresa surgió durante la requisa: en el interior de la casa se encontraron seis plantas de marihuana en proceso de cultivo, varias semillas de la misma especie y dos cigarrillos armados de manera artesanal. El hallazgo obligó a los investigadores a abrir actuaciones de carácter federal, por tratarse de un delito contemplado en la Ley de Estupefacientes.

En el domicilio se encontraban cuatro personas mayores de edad, quienes debieron fijar residencia a disposición de la Unidad Fiscal con asiento en Río Gallegos. Si bien no quedaron detenidos, quedaron supeditados al avance de la investigación judicial que ahora seguirá dos carriles: por un lado, el robo denunciado en el comercio de celulares, y por otro, la causa federal por tenencia y cultivo de estupefacientes.

La División de Investigaciones de El Calafate actuó bajo la órbita del Departamento de Delito Organizado Zona Sur, en coordinación con el juzgado interviniente. Fuentes policiales señalaron que, aunque el objetivo inicial del operativo no arrojó los resultados esperados, se puso en evidencia otra actividad ilícita que ahora deberá ser analizada en sede judicial.

Por ahora, la causa seguirá bajo investigación. Mientras tanto, el hecho deja una postal elocuente: la Justicia salió a buscar celulares robados y terminó encontrando marihuana, un hallazgo que abre un nuevo frente judicial y social en una de las ciudades turísticas más importantes de la Patagonia.