Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer de 39 años, buscada intensamente por la Justicia bonaerense por delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, fue detenida en la localidad santacruceña de El Calafate. La investigación, coordinada por el Comando Unificado Federal de Recaptura y Evadidos (CUFRE), permitió ubicarla tras un minucioso trabajo de inteligencia que incluyó el rastreo de redes sociales y la vigilancia de varios domicilios.

Según indicó el portal de noticias Ahora Calafate, el operativo, llevado a cabo durante el último fin de semana, marcó el cierre de una extensa búsqueda que se extendió por varios meses y distintas jurisdicciones del país. La mujer era intensamente buscada por una causa iniciada en la localidad bonaerense de Moreno, donde se la investiga por abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada por el vínculo, delitos de extrema gravedad que motivaron la emisión de un pedido de captura nacional.

Fuentes judiciales confirmaron que las tareas de inteligencia estuvieron a cargo del Comando Unificado Federal de Recaptura y Evadidos (CUFRE), organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y que articula el trabajo de las cuatro fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

A partir de información recopilada en redes sociales y movimientos detectados por allegados de la acusada, los investigadores lograron establecer que la mujer habría fijado residencia en la villa turística de Santa Cruz.

El CUFRE orientó la búsqueda hacia tres domicilios diferentes, donde se realizaron tareas de observación y vigilancia encubierta. Finalmente, una vez confirmada su presencia en una de las viviendas, se dispuso un operativo de detención, que se concretó el fin de semana pasado con la intervención de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y la colaboración de la Justicia local.

La detenida fue trasladada en primera instancia a Río Gallegos, donde permanece alojada bajo custodia policial en dependencias de seguridad, mientras se aguarda el arribo de una comitiva proveniente de la provincia de Buenos Aires, encargada de efectuar el traslado hacia la jurisdicción donde se originó la causa.