En febrero del año pasado, agentes del Escuadrón N°42 de Gendarmería Nacional detectaron a un hombre que, entre sus pertenencias tenía una importante cantidad de droga que no sería solo para consumo personal. Esto derivó en una detención preventiva, una liberación dispuesta por la Justicia y un proceso judicial contra el acusado.

La causa tiene como imputado a un hombre de apellido Meneces, oriundo de la ciudad de Mar de ajó, en la provincia de Buenos Aires pero que, desde un tiempo a esta parte se encuentra residiendo en la ciudad de El Chaltén. Él fue demorado por las fuerzas de seguridad federales luego que le encontrarán un poco más de ochenta gramos de marihuana distribuidos en cuatro envoltorios durante un procedimiento preventivo que hicieron las autoridades en la localidad de El Calafate.

Si bien Meneces fue liberado, fue procesado por el delito de tenencia simple de estupefacientes y, esta semana, la Justicia encontró una forma de suspender el debate de valoración en su contra por el término de un año, tras un acuerdo entre la defensa del imputado y la Fiscalía General.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que todo se registró en la jornada del 14 de febrero del año pasado cuando, en un control preventivo, a Meneces le encontraron la cantidad de marihuana antes mencionada.

El joven de 25 años trabaja como albañil, no terminó el secundario sino que le faltó el último año y está residiendo en un hostel de El Chaltén. Por eso, entendiendo que tampoco tiene antecedentes por delitos similares, la abogada defensora oficial Ana Pompo llegó a un acuerdo con la representante del Ministerio Público Patricia Kloster en el que Meneces se comprometió a terminar el secundario y, de esta manera, la suspensión del juicio a prueba por el término de un año.

Tras una deliberación, el tribunal conformado de manera unipersonal por el juez Mario Gabriel Reynaldi dio la derecha a la solicitud por la “probation” para Meneces. De igual manera, deberá pagar una multa de cinco mil pesos y cumplir con un régimen de conducta si no quiere perder el beneficio de la libertad.

En ese sentido cabe remarcar que Meneces deberá terminar el colegio. Según expuso en la audiencia de visu, él aseguró que estuvo averiguando para terminar sus estudios en un secundario nocturno de la ciudad en la que reside. Trabajando desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde, entraría al establecimiento a las ocho de la noche y concluir el último año que adeuda.

Asimismo, el fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral indica que la multa que le impusieron por el monto arriba señalado deberá ser transferido al Fondo Nacional de Justicia y tendrá que mostrar el comprobante cuando la Justicia se lo solicite. Respecto del régimen de conducta, el Tribunal Oral dispuso que Meneces no deberá manipular armas, no incurrir en nuevos delitos, fijar domicilio de manera periódica en la dependencia policial más cercana y abstenerse de consumir estupefacientes y abusar del alcohol si no quiere perder el beneficio de la libertad