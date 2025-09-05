Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del jueves en El Calafate estuvo signada por un episodio que, más allá de las apariencias, expone con crudeza una problemática social de fondo. Un hombre fue aprehendido tras ser hallado dentro de una ambulancia estacionada en el Hospital Formenti. El hecho, caratulado oficialmente como “tentativa de hurto”, derivó en la intervención de la Policía de Santa Cruz y del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil. Sin embargo, detrás de la frialdad del parte policial se esconde una realidad más compleja: la de una persona en situación de calle, con antecedentes de adicciones y problemas psiquiátricos, que buscaba un refugio para pasar la noche.

De acuerdo con la información oficial, personal del Comando de Patrulla detectó la presencia de este hombre dentro del móvil sanitario en horas de la noche. Al llegar los efectivos de la Comisaría Primera, se procedió de inmediato a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia, previa revisión médica. La División Gabinete Criminalístico realizó las pericias correspondientes, mientras que un trabajador de la salud constató que la ambulancia no presentaba daños ni faltantes de elementos. Es decir, más allá de la imputación inicial, no hubo sustracción ni tentativa concreta de robo.

La intervención judicial dispuso que, cumplidos los plazos legales, el detenido establezca domicilio a disposición de la Justicia. Para los policías que lo conocen de anteriores actuaciones, no se trató de un delincuente común: el hombre es una persona en situación de extrema vulnerabilidad, sin techo ni contención familiar, y con reiterados ingresos a instituciones de salud por problemas de adicciones.

El hecho generó debate en la comunidad local. Mientras el parte de prensa policial informaba de un intento de hurto, desde el propio entorno sanitario y social se subrayaba que la conducta del aprehendido respondía más a la desesperación de no tener dónde dormir que a un ánimo de delinquir. “Lo que buscaba era un refugio”, reconocieron fuentes consultadas.

Desde el área social del municipio recordaron que el hombre ya había recibido asistencia en varias oportunidades. Incluso, se le financiaron pasajes para que pudiera regresar a su provincia de origen y reencontrarse con su familia. Sin embargo, en ambas ocasiones, pese a haber firmado compromisos de permanencia, volvió al tiempo a El Calafate, sin redes de apoyo ni medios concretos de subsistencia. El hospital SAMIC, por su parte, también confirmó que lo han atendido como paciente psiquiátrico, aunque el sistema de salud solo lo retiene durante las crisis y lo da de alta una vez estabilizado, sin un programa de acompañamiento sostenido.

Finalmente, cumplidos los plazos procesales, la Policía liberó al hombre, que volvió a quedar en la calle, sin un rumbo definido. La situación deja en evidencia un trasfondo que excede a lo penal y plantea un desafío para las instituciones estatales. No se trata únicamente de un episodio aislado, sino de un recordatorio de cómo la marginalidad, las adicciones y la falta de contención familiar confluyen en historias que el sistema no logra resolver de manera estructural.