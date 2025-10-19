Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El espacio La Libertad Avanza se prepara para cerrar una intensa etapa de recorridas y actos en la provincia de Santa Cruz por las elecciones 2025, con la presencia del ministro de Defensa de la Nación y candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, quien visitará El Calafate este martes 22 de octubre.

La actividad, programada para las 16 horas en la Plaza de los Pioneros, contará con la participación de los candidatos a diputados nacionales Jairo Guzmán y Perla Gómez de la Fuente, referentes del armado libertario en el sur del país.

Jairo Guzmán en la calle con la gente.

Bajo el lema que atraviesa toda su campaña —“No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”—, el espacio buscará consolidar su presencia política para estas elecciones legislativas en una provincia históricamente dominada por el kirchnerismo, pero donde los libertarios aseguran haber ganado un terreno significativo.

Río Gallegos será el escenario del acto final

Tras el recorrido de Petri por la villa turística, el referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzmán realizará el jueves 23 de octubre el cierre oficial de campaña en Río Gallegos, a partir de las 20 horas en Avenida Kirchner 1265, el ex comando del peronismo.

Jairo Guzmán y Karina Milei en Buenos Aires.

El acto marcará el final del trayecto electoral de La Libertad Avanza antes de los comicios, con discursos, música y la palabra del principal candidato local.

En el marco del ciclo Camino a las Urnas que emite LU12 AM680, Jairo Guzmán, referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz y candidato a diputado nacional, analizó el tramo final de la campaña y los desafíos que enfrenta el espacio libertario en la provincia. “Pasa factura el hecho de involucrarse en la política, es parte del compromiso que uno asumió al dar este paso“, dijo Guzmán, reconociendo el cansancio de los últimos días de recorrida.

Petri: “Hay que endurecer penas y bajar la edad de imputabilidad”

Luis Petri participó el pasado viernes de una entrevista con Aconcagua Radio 90.1, donde abordó los principales temas de la agenda nacional y adelantó las propuestas legislativas que impulsará si accede a una banca en el Congreso.

“Estoy absolutamente convencido de la necesidad de discutir un nuevo Código Penal con penas más severas. Una persona que mata en la República Argentina puede tener una pena de ocho años. Es una locura: haber quitado una vida y que la pena sea mínima”, expresó.

Luis Petri, el dia que se afilió a La Libertad Avanza.

El ministro también cuestionó las sanciones actuales por delitos de corrupción y narcotráfico, al señalar que muchas son “todas excarcelables” y que deberían transformarse en “condenas largas y de cumplimiento efectivo”.

En esa línea, Petri planteó la baja en la edad de imputabilidad y la creación de un sistema de alertas tempranas para menores que cometen delitos. “Hay chicos de 14 o 15 años que cometen delitos graves sin posibilidad de ser procesados. Es necesario discutir este tema con responsabilidad y sin demagogia”, aseguró.

Críticas a la oposición y respaldo al Gobierno de Milei

Durante la entrevista, Petri apuntó contra la oposición en el Congreso por “boicotear y tirar piedras al modelo económico del gobierno”. Según el funcionario, el Parlamento “ha preferido bloquear las reformas estructurales” que impulsa el Ejecutivo.

En contraste, defendió la gestión de Javier Milei, destacando los avances en materia económica y de seguridad. “Los que quieren volver al pasado, a la Argentina de los piquetes, de la inflación y los gerentes de la pobreza, seguramente votarán al kirchnerismo. Los que quieren esta Argentina que crece, baja la inflación y combate la delincuencia, sin lugar a dudas apoyan al presidente Milei”, afirmó.

Petri también remarcó la importancia del voto y convocó a la ciudadanía a participar de los comicios. “Votar hace la diferencia. Sabemos que muchos argentinos no la están pasando bien, pero este es el camino. Es importante que todos los habilitados vayan a votar”, concluyó.