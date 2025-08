Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A tres años del crimen que conmovió a toda la comunidad, la memoria de Soledad Burgos sigue viva. No como una simple efeméride en el calendario judicial, sino como una herida abierta que sangra en cada fecha significativa, en cada rincón de una casa que ya no suena igual, en cada niño que crece sin la sonrisa de su madre. Este 1° de agosto, a pocas horas de cumplirse el aniversario del brutal asesinato ocurrido en el barrio 90 Viviendas, la familia de Soledad difundió una carta cargada de amor, dolor y una renovada demanda de justicia.

El 2 de agosto de 2022, la vida de Soledad fue arrancada de manera brutal. El escenario fue una vereda de la villa turística de El Calafate, donde fue encontrada sin vida, con signos evidentes de una agresión feroz: más de doce puñaladas, golpes, y un cuerpo desangrado. Por el crimen fueron condenados René y José Zúñiga a prisión perpetua, mientras que Verónica Zúñiga recibió una pena de doce años de prisión. La sentencia, si bien fue celebrada por la familia como un paso importante, no logró cerrar el círculo de dolor ni disipar las sombras de impunidad.

La Policía trabajando en el lugar del hecho la mañana después. (FOTO: SEÑAL CALAFATE)

En su carta, Mabel Silvina Burgos —hermana de la víctima— reconstruye con crudeza poética la última noche compartida con Soledad. Una cena familiar, los mates que ella misma cebaba, la risa de los chicos, el aroma de una comida sencilla. Una escena cotidiana, profundamente argentina, que hoy se resignifica como un instante eterno e irrepetible. Fue el último cumpleaños de su madre con Soledad presente, el último día de ternura en familia antes del espanto.

“Esa noche fue mágica sin que lo supiéramos”, escribió Mabel. La madrugada siguiente trajo el infierno.

Desde entonces, los silencios pesan más que las palabras. La casa de la madre de Soledad —antes lugar de meriendas y bullicio infantil— quedó vacía de risas y pan casero. Cada fecha escolar, cada cumpleaños, cada Navidad se volvió un recordatorio cruel de lo que falta. La carta recuerda también las ausencias más dolorosas: Soledad no vio a su hijo egresar del jardín, no abrazó a sus hijas en sus logros, no conoció a sus tres nietos. Le arrebataron no sólo la vida, sino el derecho a ser parte del futuro de los suyos.

Los condenados y la tapa que reflejó el caso de Soledad. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

A pesar de las condenas, el pedido de justicia sigue vigente. La familia denunció que uno de los condenados no está cumpliendo su pena en una unidad penitenciaria, como indica la ley, sino que goza de beneficios que consideran inaceptables. “Está en su casa, con privilegios que le fueron negados para siempre a mi hermana”, afirmó Mabel en el texto, señalando al abogado defensor, por accionar judiciales que —según palabras de la propia denunciante— intentan perjudicarla personalmente.

Más allá del plano legal, la misiva interpela a la sociedad toda. Porque detrás de cada caso judicial hay una historia humana, una red de vínculos que se deshilacha con la violencia. El reclamo no busca venganza, sino algo más difícil y más profundo: justicia completa. Una justicia que no se agote en una sentencia, sino que se cumpla con rigurosidad, sin privilegios, sin olvidos, sin zonas grises.

Mabel hablando con La Opinión Austral, tras la condena. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Mabel Burgos cierra su carta con un agradecimiento sincero al fiscal Pablo Ferros, a la doctora Ethel Gassman y a todas las personas que acompañaron el camino de dolor con empatía y respeto. Pero sobre todo, deja un mensaje que trasciende lo personal: el amor como motor de memoria, como resistencia ante el olvido y la burocracia.