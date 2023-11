Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, la Justicia ordenó el procesamiento del turista brasileño acusado de provocar un incendio en El Calafate y se ordenó un embargo millonario. Así consta en el expediente al que tuvo acceso La Opinión Austral en exclusiva.

El fallo firmado por el juez federal Claudio Marcelo Vazquez, considera a Goncalves Jonathan Olivares autor penalmente responsable del delito de incendio culposo previsto en los art. 189 y 45 del CP y 306 y 310 del CPPN.

Ante esto, se ordenó embargar sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000), de

acuerdo con el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación.

Además, el documento indica que “en relación a la solicitud de regulación de honorarios peticionada por la Perito interprete del idioma portugués, fórmese la correspondiente incidencia con copia de dicha presentación y provéase lo que corresponda”.

El caso

El incendio ocurrió el viernes 20 de enero de2023 en la zona de las pasarelas que llevan a la excursión Minitrekking de Hielo y Aventura, cuando un tramo del trayecto comenzó a prenderse fuego y alcanzó algunos árboles.

El personal de la empresa concesionaria dio aviso rápidamente a los brigadistas que se encontraban cerca, controlando la zona tras el incendio extinguido el jueves en margen sur del Brazo Rico. Afortunadamente, la cuadrilla logró apagar el nuevo foco ígneo que consumió cerca de 50 metros cuadrados.

El fuego fue extinguido velozmente por personal de la empresa que presta el servicio de caminatas sobre el glaciar y brigadistas del parque nacional.

Dos turistas brasileños que estaban fumando fueron identificado y demorados por los guardaparques. Según consta en las declaración testimonial del Guardaparque Belfort Luis Vera, cuyo relato resulta consistente con lo manifestado por otro denunciante, él se encontraba llegando al Parque para cumplir con su jornada laboral, cuando recibió un mensaje de texto anoticiándolo de un incendio en la base de Hielo y Aventura y que los presuntos culpables habían sido identificados por un testigo ocular, que

había visto al joven Goncalves fumando, solicitándole inmediatamente que apague el cigarrillo, a lo que el nombrado había accedido y luego pasados unos 20 minutos aproximadamente comenzó el fuego”.

El testimonio brindado por Juan Ignacio Minich, guía de montaña y testigo ocular de los hechos; señala que cuando volvían desde el Glaciar hacia el refugio por el sendero, percibió fuerte aroma a cigarrillo y divisó a los dos chicos brasileros, aceleró su paso y alcanzó a uno de los jovenes ahí notó que no era él el que fumaba, sino Goncalves que se encontraba unos 50 metros adelante, por

lo que comenzó a gritar desde lejos que no se podía fumar y comenzó a correr hacia él. “Ahí comenzó a explicarle la importancia de no fumar en el Parque Nacional, debido a las condiciones del Bosque… Cuando lo alcanzó el sindicado ya no se encontraba fumando, le consultó si había guardado la colilla a lo que el Brasilero asintió. Acto seguido, se dirigieron al refugio para almorzar, una vez allí y transcurridos 15 minutos aproximadamente comenzó el fuego, indicando que se originó en el mismo sector donde minutos antes había interceptado al joven advirtiéndole de lo peligroso de su accionar”.

Al tratarse de un territorio federal, Parques Nacionales avisó de la situación al escuadrón de El Calafate de Gendarmería Nacional. Una patrulla de la fuerza viajó hasta el lugar donde realizó las actuaciones por el hecho y puso a disposición del juzgado Federal de Río Gallegos a los dos extranjeros.

Noticia en desarrollo.